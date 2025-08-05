Der Vermittlerverband AfW unterstützt die geplante Begrenzung des „ewigen Widerrufsrechts“ bei Lebensversicherungen, sieht aber Nachbesserungsbedarf bei der konkreten Umsetzung.

Norman Wirth: Der Geschäftsführende Vorstand des Vermittlerverbands AfW kritisiert das bisherige „ewige Widerrufsrecht“, das zu zahlreichen Rückabwicklungen und Provisionsrückforderungen auch viele Jahre nach Vertragsabschluss geführt hat.

In seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Verbraucher- und Versicherungsvertragsrechts begrüßt der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW grundsätzlich das Vorhaben, das unbegrenzte Widerrufsrecht zu beenden. Der Verband sieht jedoch Unklarheiten bei der Definition „nicht ordnungsgemäße Belehrung“, die zu neuen Rechtsunsicherheiten führen könnten.

Konkrete Forderungen des AfW:

Die 24-monatige Ausschlussfrist soll auch bei inhaltlich fehlerhaften, aber formal erteilten Belehrungen greifen. Nur das vollständige Fehlen einer Widerrufsbelehrung sollte als Ausnahme gelten

Bestehende Verträge müssen in die neue Regelung einbezogen werden

„Vermittler und Versicherer brauchen nach spätestens zwei Jahren endgültige Planungssicherheit“, erklärt Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW. Das bisherige „ewige Widerrufsrecht“ hatte zu zahlreichen Rückabwicklungen und Provisionsrückforderungen auch viele Jahre nach Vertragsabschluss geführt.

Der AfW warnt davor, dass ohne eindeutige Regelungen die wirtschaftlichen Risiken für Vermittler weiterbestehen und das Vertrauen in langfristige Altersvorsorgeverträge beeinträchtigt werden könnte. Der Verband signalisiert Bereitschaft zum weiteren Dialog mit dem Gesetzgeber.

So kam es zum „ewigen Widerrufsrecht“ bei Lebensversicherungen

Das „ewige Widerrufsrecht“ entstand durch das sogenannte „Policenmodell“, das von 1994 bis Ende 2007 im Paragraf 5a Versicherungsvertragsgesetz alter Fassung (VVG a.F.) geregelt war. Bei diesem Verfahren übermittelte der Versicherungsnehmer zunächst nur das Antragsformular, während der Versicherer die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformationen erst später zusammen mit der Versicherungspolice zuschickte.

Der Versicherungsnehmer hatte ein Widerspruchsrecht von 14 Tagen (bei Lebensversicherungen 30 Tage), das jedoch erst begann, wenn alle Vertragsunterlagen vorlagen und er schriftlich „in drucktechnisch deutlicher Form“ über das Widerspruchsrecht belehrt worden war.

Die entscheidenden BGH-Urteile

Der BGH entschied in seinem Grundsatzurteil vom 7. Mai 2014 (Aktenzeichen: IV ZR 76/11), dass Versicherungsnehmer ein „ewiges Widerspruchsrecht“ haben, wenn sie bei Vertragsabschluss nicht ordnungsgemäß über ihr Widerrufsrecht informiert wurden. Da die Widerrufsbelehrung fehlerhaft war, konnte die Frist nie beginnen und damit auch nicht ablaufen.

Die Folgeurteile vom 29. Juli 2015 (Aktenzeichen IV ZR 384/14 und IV ZR 448/14) regelten, was Versicherten nach einem erfolgreichen Widerruf zusteht: Der Versicherer muss alle Prämien zuzüglich Zinsen zurückzahlen und darf keine Abschluss- oder Verwaltungskosten abziehen.

Häufige Fehler in den Widerrufsbelehrungen

Laut einer Erhebung der Verbraucherzentrale Hamburg sind rund 60 Prozent der ausgegebenen Widerrufsbelehrungen im Zeitraum zwischen 1994 und 2007 fehlerhaft und somit unwirksam. Typische Mängel waren: versteckte Belehrung im Fließtext, unklare Fristangaben, rechtlich falsche Angaben zum Fristbeginn oder drucktechnisch nicht hervorgehobene Belehrungen.

Aktuelle Entwicklungen

Der BGH schränkte das „ewige Widerrufsrecht“ später ein: Bei geringfügigen Belehrungsfehlern kann eine sehr späte Ausübung des Widerrufsrechts rechtsmissbräuchlich sein, insbesondere wenn der Versicherungsnehmer jahrelang Prämien zahlte.

Seit 2008 gibt es das Policenmodell nicht mehr, da es nicht mit europäischem Verbraucherrecht vereinbar ist. Die alten Regelungen gelten aber weiterhin für Verträge aus der Zeit von 1994 bis 2007.