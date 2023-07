Berüchtigte „Ewigkeits-Chemikalien“ Wie beim PFAS-Filtern auch für Anleger etwas hängen bleibt

Per- und Polyfluoralkyl-Stoffe (PFAS), oder „Ewigkeits-Chemikalien“ wie sie gemeinhin genannt werden, geraten zunehmend in die Schlagzeilen. Da Umwelttests auf diese Verbindungen immer häufiger durchgeführt werden, werden sie inzwischen fast überall gefunden. Ihre weite Verbreitung, ihre Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung und ihre Mobilität in der Umwelt bedeuten, dass PFAS inzwischen in den meisten Menschen und Wildtieren auf der ganzen Welt gefunden werden können, konstatiert die US-Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA).

Eine wachsende Zahl von PFAS-Verbindungen steht derweil im Fokus epidemiologischer und tierexperimenteller Studien. Diese zeigen einen Zusammenhang zu negativen Auswirkungen auf die Gesundheit, darunter Störungen des Hormonsystems, Leberschäden, erhöhter Cholesterinspiegel, höheres Risiko für bestimmte Krebsarten, Schilddrüsenprobleme, geringeres Geburtsgewicht und schlechteres Ansprechen auf Impfstoffe.

Was sind PFAS?

Der Begriff PFAS bezieht sich auf eine Klasse von Tausenden von synthetischen Chemikalien, deren gemeinsamer Nenner extrem starke Kohlenstoff-Fluor-Bindungen sind. Langkettige PFAS wie Perfluoroctansäure (PFOA) und Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) sind Altlasten, die unlängst in das Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe (POP) aufgenommen wurden, während kurzkettige PFAS erst in jüngerer Zeit als Ersatz für langkettige PFAS entwickelt worden sind und Fluorpolymere umfassen, eine weit verbreitete Gruppe von Kunststoffen. Bei den meisten kurzkettigen Verbindungen geht man davon aus, dass sie eine geringere Tendenz zur Anreicherung im Menschen haben. Allerdings sind sie in der Umwelt sehr mobil, wo sie auch zu anderen PFAS reagieren können.

PFAS sind in der Natur allgegenwärtig, da sie in einer Vielzahl von Produkten und Herstellungsprozessen verwendet werden, die in der Weltwirtschaft zum breiten Einsatz kommen, darunter in Halbleitern, Solarzellen und Hydrauliksystemen in Flugzeugen, medizinischen Geräten, Lebensmittelverpackungen und Textilien. In jeder Phase der Produktherstellung, der Verwendung und der Entsorgung werden PFAS in das umgebende Wasser und den Boden freigesetzt, hauptsächlich durch Industrieanlagen, Deponien und Kläranlagen.

Daten aus den USA und der EU zeigen, wie weit PFAS verbreitet sind. Die Punkte auf der nachstehenden Europakarte sind Wassereinzugsgebiete, in denen PFAS-Verbindungen im Jahr 2022 mehr als 10 Teile pro Billion ausmachten. Auch wenn dies nach wenig klingt, klärt eine Vergleichszahl auf: Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) empfiehlt einen Trinkwasserstandard von nur vier Teilen pro Billion.

Grafik: PFAS-Vorkommen in Europa

Da PFAS an immer mehr Orten auftauchen, führen eine verstärkte Gesundheitsforschung, Besorgnis im Hinblick auf das Risiko für Säuglinge, Kinder und Schwangere sowie ein insgesamt gestiegenes Bewusstsein für die PFAS-Problematik dazu, dass auf Betreiben der US-Umweltschutzbehörde EPA niedrigere Trinkwassergrenzwerte eingeführt werden.

Der US-Regulierungsansatz setzt auf Normen und Sanierung

In den USA wird gegen die Umweltverschmutzung mit einer wachsenden Zahl von Vorschriften auf Bundes- und Landesebene vorgegangen. Die wichtigsten Entwicklungen, die in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres zu beobachten sein werden, sind die voraussichtliche Einstufung von PFOS, PFOA und möglicherweise anderen PFAS als gefährlich im Rahmen der CERCLA-Vorschriften (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act). Dadurch werden zum einen Sanierungsanforderungen im Rahmen des CERCLA-Superfund-Programms ausgelöst. Zum anderen treten neue von der US-Umweltschutzbehörde vorgeschlagene Schwellenwerte für Trinkwassernormen in Kraft.

Zu erwarten ist, dass mit der Einführung dieser Vorschriften viele weitere kontaminierte Bereiche ausgewiesen werden, wodurch weitere Sanierungskosten für die Bodensanierung sowie für die Wasser- und Abwasserfiltration und -aufbereitung entstehen. Wie Reuters unlängst dokumentierte, versuchen viele Gemeinden bereits, die entstehenden Kosten durch juristische Schritte wieder hereinzuholen – ein Trend, der sich noch verstärken dürfte, sobald sich durch genaue Untersuchungen das Ausmaß der Sanierungskosten besser abschätzen lässt. Deutlich wird schon jetzt: Mit der Nachschärfung der Vorschriften nimmt die Anzahl der Verschmutzungsbereiche hinzu, was die Sanierungskosten weiter in die Höhe treiben wird.

Europa will PFAS-Verbindungen aus dem Verkehr ziehen

Im Gegensatz zum Sanierungsfokus in den USA versucht Europa, die gesamte Klasse der PFAS-Verbindungen aus dem Verkehr zu ziehen. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) berät über einen vorgeschlagenen Zeitplan von zwei Jahren, wobei für eine Handvoll spezifischer Anwendungen wie medizinische Geräte oder die Halbleiterherstellung laut Reuters Ausnahmen von bis zu 14 Jahren gelten sollen. Grund für den Ausstieg ist die Besorgnis über die Langlebigkeit von PFAS-Verbindungen – wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, ist bislang erst in Ansätzen erforscht, welche gesundheitliche Schäden über die Zeit auftreten können. Die ECHA will auch Substitutionsbestrebungen verhindern, bei der bekannte schädliche PFAS-Verbindungen durch andere PFAS ersetzt werden – die sich letztlich als gleichermaßen schädlich erweisen könnten.

Die ECHA ist außerdem der Ansicht, dass Wasserfiltration sowohl teuer als auch nicht genügend effektiv ist. Folglich soll die Verschmutzung möglichst an der Quelle vermieden werden. Aber auch das lässt sich nicht so leicht bewerkstelligen: Unsere Gespräche mit Unternehmen zeigen, dass es für einige Anwendungen keine geeigneten Alternativen gibt und dass es angesichts der weit verbreiteten Verwendung von PFAS-Verbindungen schwierig ist, Forschung und Entwicklung rasch voranzutreiben.

Es ist anzumerken, dass einige US-Bundesstaaten ebenfalls Verbote und Auslaufregelungen anstreben, die zwar einen engeren Geltungsbereich haben, aber dem europäischen ECHA-Vorschlag ähneln. Für Unternehmen wird es insgesamt nicht einfach: Sie müssen sich auf verschiedene Regulierungsrahmen in einzelnen Märkten einstellen.

Handlungsbedarf verlangt immense Mittel

Leider ist die PFAS-Beseitigung nicht einfach und kostengünstig zu haben. Für Trinkwasser sind Filtrationstechnologien wie körnige Aktivkohle, Ionenaustauscherharze, Umkehrosmose und Nanofiltration im Allgemeinen wirksam, aber sie machen allesamt aufwendige technische Vorkehrungen erforderlich, die noch dazu wertvollen Platz verlangen und sich zugleich für verschiedene Arten von PFAS eignen müssen. Nicht zu vernachlässigen ist darüber hinaus, dass in jedem Fall PFAS-kontaminierte Abfälle anfallen – entweder verbrauchte Aktivkohle oder Harze oder gefiltertes Restwasser. Die Abfälle müssen dann entsprechend entsorgt werden, was weitere Kosten verursacht.

Schätzungen zufolge benötigen rund 7.000 US-Abwassersysteme eine entsprechend aufgerüstete Filtration, was jährliche Kapital- und Betriebskosten von 5,7 Milliarden US-Dollar nach sich ziehen würde, wie die American Water Works Association kalkuliert. Der Infrastrukturentwurf der Biden-Administration sieht zwar 10 Milliarden US-Dollar für die Beseitigung von PFAS vor; diese Mittel dürften jedoch im Hinblick auf den tatsächlichen Finanzierungsbedarf unzureichend sein.

Der Ausbau der Infrastruktur wird viele Städte und Gemeinden vor große Probleme stellen, insbesondere vor dem Hintergrund der dringend notwendigen Ertüchtigung der Wasserinfrastruktur vor dem Hintergrund des Klimawandels. Unternehmen wie Jacobs, AECOM, Stantec und TetraTech könnten hier profitieren, da der Bedarf für Engineering, Beratung und Bauplanung für die Wasserinfrastruktur stetig zunimmt.

Recyclingunternehmen könnten einen Blick wert sein

Für Anleger könnten neu entstehende Technologien interessant werden, die eine kostengünstigere und einfachere Entfernung von PFAS ermöglichen, indem sie PFAS an Industrie-, Deponie- und Abwasseranlagen zersetzen und so den Bedarf an nachgeschalteter Filtration oder an der Entsorgung gefährlicher Abfälle außerhalb des jeweiligen Standorts verringern. Technologien wie die superkritische oder elektrochemische Oxidation befinden sich in der Entwicklung, haben aber noch nicht ein kommerzielles Stadium erreicht. Außerdem geht ihr Einsatz zulasten eines hohen Energieverbrauchs.

Bis sich die Technologien weiterentwickeln, sollten Unternehmen der Abfallwirtschaft und Sondermüllunternehmen am besten in der Lage sein, das erwartete Wachstum bei der Entsorgung von PFAS-Abfällen zu bewältigen. Die Verpressung in tiefen Bohrlöchern, Sondermüll-Deponien und möglicherweise auch spezielle Verbrennungsanlagen werden dabei eine Rolle spielen.

Die englischsprachige Version des Artikels, die zusätzlich ein Fallbeispiel für die Engagement-Arbeit von Columbia Threadneedle Investments erhält, lesen Sie hier.