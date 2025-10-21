Andreas Hecker wechselt von Axa Investment Managers zu Vontobel und übernimmt dort eine neu geschaffene Vertriebsposition für Deutschland und Österreich.

Seit dem 15. Oktober 2025 leitet Andreas Hecker den Vertrieb über Finanzintermediäre von Vontobel in Deutschland und Österreich. In der neu geschaffenen Position verantwortet er von Frankfurt aus den Vertrieb des Fondsangebots an Finanzberater, externe Vermögensverwalter, Family Offices und Banken in beiden Märkten.

Wechsel von Axa IM

Hecker wechselt von Axa Investment Managers, wo er seit 2020 als Leiter der Client Group Core Deutschland & Österreich tätig war. Zuvor leitete er dort den Wholesale- und Privatkunden-Vertrieb. Seine Karriere umfasst außerdem Stationen als Vertriebsdirektor bei BNP Paribas Investment Partners, Direktor bei Blackrock und verschiedene Managementpositionen bei der Credit Suisse.

Vontobel will mit der Neubesetzung seine Präsenz im Vertrieb über Intermediäre in Deutschland und Österreich weiter stärken.

Fast zeitgleich mit dem Bekanntwerden des Neuzugangs Hecker hat Vontobel jüngst auch über einen Abgang im Vertrieb berichtet: Frankziska Kirner, ehemals Leiterin des institutionellen Vertriebs Deutschland und Österreich (Head Institutional Sales Germany & Austria) bei Vontobel, hat das Unternehmen verlassen und ist zum KI-Spezialanbieter Ultramarin gewechselt.

Das macht Vontobel

Vontobel ist eine international tätige Fondsgesellschaft mit Schweizer Wurzeln und Hauptsitz in Zürich. Das Unternehmen verwaltete per 30. Juni 2025 ein Vermögen von 233 Milliarden Schweizer Franken (rund 253 Milliarden Euro).