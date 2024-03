Moritz Finkelnburg ist neuer Managing Partner beim IT-Beratungshaus Convista Consulting. Der Versicherungsspezialist soll dort nach Unternehmensangaben die Strategieberatung in der Geschäftseinheit Versicherung und Banking ausbauen.

Finkelnburg leitet als akademischer Direktor den Bereich Versicherungen bei der Goethe Business School Frankfurt. Zwischen April 2019 und März 2023 gehörte er dem Vorstand der Badischen Versicherung (BGV) an. Dort war er unter anderem für das Nicht-Leben-Geschäft sowie für den Vertrieb und die Digitalisierung zuständig.

Führungspositionen bei Axa und Generali

Vor seinem Wechsel zu BGV war Finkelnburg Chef der Axa-Tochter Axa Corporate Solutions Germany. Davor war er sieben Jahre lang im Vorstand der Helvetia Deutschland aktiv. Dort übernahm er zuerst die Vorstandsressorts Privat- und Gewerbekunden sowie Großkunden. Die beiden Bereiche wurden Ende 2009 zum neuen Ressort „Nicht-Leben“ zusammengeführt. Nach dem Zusammenschluss der Helvetia Schweiz mit Nationale Suisse rückte Finkelnburg zusammen mit Volker Steck und Burkhard Gierse auch in den Vorstand der Nationale Suisse auf.

Weitere Stationen seiner Karriere waren die Positionen als Leiter Produkt-Management Nicht-Leben bei der Aachen-Münchener Versicherung, die seit 2020 als Generali Deutschland firmiert, sowie als Vorstandsassistent und Leiter Vertrieb und Underwriting für Ost-Deutschland bei der Axa.

Die Convista ist ein Beratungsunternehmen für digitale Transformation in den Branchen Versicherung, Industrie, Gesundheitswesen und Energiewirtschaft. In der Assekuranz begleitet sie als Full-Service-Dienstleister Versicherungsunternehmen im DACH-Raum in der digitalen Transformation entlang der kompletten Wertschöpfungskette.