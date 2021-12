Ex-Chef der Deutschen Bank John Cryan wird Verwaltungsratschef bei Hedgefonds

Der Ex-Chef der Deutschen Bank, John Cryan, wird Verwaltungsratschef beim britischen Hedgefonds Man. Zum Jahreswechsel soll der 58-Jährige dort Ian Livingstone ablösen, kündigt die britische Investmentfirma an.

Cryan stand drei Jahre lang an der Spitze der Deutschen Bank. 2015 löste er die Co-Chefs Anshu Jain und Jürgen Fitschen ab und brachte das skandalgeplagte größte deutsche Geldinstitut auf Sanierungskurs. Allerdings konnte auch Cryan die Talfahrt des Börsenkurses der Deutschen Bank nicht stoppen. Hinzu kamen Querelen mit Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Im April 2018 musste Cryan seinen Hut nehmen. Nachfolger wurde der ehemalige Deutsche-Bank-Vize-Chef Christian Sewing.

Cryan heuerte daraufhin bei der britischen Sicherheitsfirma XCyber Group an. Daneben trat er in den Verwaltungsrat der Man Group ein, an dessen Spitze er jetzt vorrücken soll. Man ist mit einem verwalteten Vermögen von 114 Milliarden Dollar der weltgrößte börsennotierte Hedgefonds.