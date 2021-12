Ex-Chef des Wealth Managements von BNP Paribas Stefan Hartl wechselt in den Vertrieb der UBP

Stefan Hartl ist neuestes Mitglied im Vertriebsteam der Schweizer Privatbank Union Bancaire Privée (UBP). Als Senior-Vertriebsmanager ist der 48-Jährige für den deutschen Markt tätig und betreut institutionelle Kunden. Er berichtet an Peter Richters, den Leiter des Vertriebs in Deutschland.Hartl kommt von BNP Paribas, wo er zuletzt als Geschäftsführer das Wealth Managements in Deutschland verantwortete. Davor war er bei UBS Global Asset Management in Frankfurt für den Vertrieb an institutionelle Kunden zuständig. Außerdem arbeitete er bei Schroders Investment Management und Fortis Investment Management Belgium.