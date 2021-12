Ex-Chefvolkswirt der Bank of America Berenberg holt Star-Volkswirt

Die Privatbank Berenberg baut ihre Präsenz in den USA aus. Für das Makro-Research stellt sie Mickey Levy als Chefvolkswirt USA, Lateinamerika und Asien ein.

Levy verfügt über eine 30-jährige Erfahrung in der wirtschaftlichen und öffentlichen Politikforschung und berät bedeutende Finanz- und Regierungsorganisationen in den USA und weltweit. Von 1998-2013 war er Chefvolkswirt bei der Bank of America. Zuvor hatte er dieselbe Position bei den Vorgängerunternehmen CRT Government Securities (1989-1994) und NationsBank (1994-1998) inne.

Von 2013 bis zuletzt war Levy Chefvolkswirt bei Blenheim Capital Management.