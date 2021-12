Ex-DeAWM-Manager Ethenea mit neuem Portofolio-Manager

Peter Steffen verstärkt als Portofolio-Manager ab Januar das Team um Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Guido Barthels und Daniel Stefanetti bei Ethenea.Sein beruflicher Weg führte ihn zuletzt zur Deutschen Asset & Wealth Management Investment (ehemals DWS), wo er seit 2007 als Analyst für amerikanische Bank- und Versicherungsaktien in Frankfurt und New York tätig war.2010 übernahm er dort die Funktion des Portofolio-Managers für den Fonds DWS Global Value und die Funktion des stellvertretenden Portofolio-Managers für den Fonds DWS Top Dividende.