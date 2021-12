Oliver Lepold 03.08.2010 Lesedauer: 1 Minute

Ex-Deutsche-Banker gründen Vermögensverwaltung

Drei ehemalige Manager der Deutschen Bank haben eine eigene Gesellschaft für Vermögensberatung und -verwaltung gegründet. Die Runte, Stadtmüller & Mönkediek GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main will Kunden mit einem liquiden Vermögen von mehreren Millionen Euro betreuen.