Ex-Deutsche-Börse-Chef Weimer wechselt zu KKR
Theodor Weimer, ehemaliger Vorstandschef der Deutschen Börse, übernimmt ab sofort die Position eines Senior Advisors beim US-Finanzinvestor KKR. Der 64-Jährige soll das Unternehmen bei Investitionen und Partnerschaften in Deutschland unterstützen.
„Mit seiner umfassenden Führungserfahrung und seinem weitreichenden Netzwerk wird er KKR bei der Zusammenarbeit mit Familienunternehmen und Konzernen in Deutschland beraten“, teilte Christian Ollig mit, der das KKR-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz leitet. Zudem solle Weimer dabei helfen, die Strategien des Unternehmens über alle Anlageklassen hinweg in der Region auszubauen.
KKR baut Deutschland-Geschäft aus
KKR ist eine der größten Private-Equity-Gesellschaften weltweit und verwaltet Vermögen in Höhe von mehreren hundert Milliarden Dollar. In der DACH-Region hat das Unternehmen seit 1999 rund 20 Milliarden Euro Eigenkapital in mehr als 40 Unternehmen investiert. Nach eigenen Angaben wurden über zwei Drittel dieser Investitionen in Partnerschaft mit Gründern, Familienunternehmen und Konzernen getätigt.
Zu den aktuellen deutschen Beteiligungen gehören das Raumfahrtunternehmen OHB und die Reiseplattform Get your guide. Im vergangenen Jahr übernahm KKR gemeinsam mit dem Heizungshersteller Viessmann den Solarpark-Betreiber Encavis. Bekannt wurde KKR in Deutschland auch durch seine Beteiligung am Axel Springer Verlag, die 2025 mit einer Aufspaltung des Medienkonzerns endete.
Langjährige Erfahrung im Finanzsektor
Weimer war bis Ende 2024 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse. Zuvor führte er von 2009 bis 2018 die Münchener Hypovereinsbank als Vorstandschef. Seine Karriere begann er bei den Beratungsunternehmen McKinsey und Bain, später arbeitete er als Investmentbanker bei Goldman Sachs.