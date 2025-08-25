Der frühere Deutsche-Börse-Vorstandschef Theodor Weimer wird den US-Finanzinvestor KKR als Senior Advisor bei Übernahmen in Deutschland beraten.

Theodor Weimer, ehemaliger Vorstandschef der Deutschen Börse, übernimmt ab sofort die Position eines Senior Advisors beim US-Finanzinvestor KKR. Der 64-Jährige soll das Unternehmen bei Investitionen und Partnerschaften in Deutschland unterstützen.

„Mit seiner umfassenden Führungserfahrung und seinem weitreichenden Netzwerk wird er KKR bei der Zusammenarbeit mit Familienunternehmen und Konzernen in Deutschland beraten“, teilte Christian Ollig mit, der das KKR-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz leitet. Zudem solle Weimer dabei helfen, die Strategien des Unternehmens über alle Anlageklassen hinweg in der Region auszubauen.

KKR baut Deutschland-Geschäft aus

KKR ist eine der größten Private-Equity-Gesellschaften weltweit und verwaltet Vermögen in Höhe von mehreren hundert Milliarden Dollar. In der DACH-Region hat das Unternehmen seit 1999 rund 20 Milliarden Euro Eigenkapital in mehr als 40 Unternehmen investiert. Nach eigenen Angaben wurden über zwei Drittel dieser Investitionen in Partnerschaft mit Gründern, Familienunternehmen und Konzernen getätigt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Zu den aktuellen deutschen Beteiligungen gehören das Raumfahrtunternehmen OHB und die Reiseplattform Get your guide. Im vergangenen Jahr übernahm KKR gemeinsam mit dem Heizungshersteller Viessmann den Solarpark-Betreiber Encavis. Bekannt wurde KKR in Deutschland auch durch seine Beteiligung am Axel Springer Verlag, die 2025 mit einer Aufspaltung des Medienkonzerns endete.

Langjährige Erfahrung im Finanzsektor

Weimer war bis Ende 2024 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse. Zuvor führte er von 2009 bis 2018 die Münchener Hypovereinsbank als Vorstandschef. Seine Karriere begann er bei den Beratungsunternehmen McKinsey und Bain, später arbeitete er als Investmentbanker bei Goldman Sachs.