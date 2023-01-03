Neue Fondsboutique Köhn & Kerkhoff Ex-DJE-Profis kündigen eigenen Fonds an

Nach dem Start ihrer Fondsboutique rückt offenbar auch der Stapellauf des ersten Fonds von Maximilian-Benedikt Köhn und René Kerkhoff in greifbare Nähe. Auf Linkedin gab Köhn nun erste Details bekannt.

Zum Jahreswechsel haben René Kerkhoff und Maximilian-Benedikt Köhn den Fondsanbieter DJE verlassen. Die beiden Anlageprofis machen sich mit einer Fondsboutique selbstständig. Ein eigener Aktienfonds ist auch schon in der Pipeline.

Auf dem Karriereportal Linkedin stellt Köhn in Aussicht: „Es war schon immer unser Traum sich mit einem eigenen Fonds selbstständig zu machen. Aus Träumen wird in diesem Jahr Realität: Köhn & Kerkhoff.“

Die Fondsboutique, die nach ihren Gründern benannt ist, startete formal bereits im vergangenen Jahr. Zu Jahresende 2022 verließen Köhn und Kerkhoff ihren vormaligen Arbeitgeber DJE – ohne sich räumlich allzu weit von ihm zu entfernen: Köhn & Kerkhoff ist wie DJE in Pullach bei München ansässig.

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Wann genau der angekündigte Fonds an den Start gehen soll, wollte man bei Köhn & Kerkhoff auf Anfrage einstweilen nicht verraten. Zur Ausrichtung des Anlagevehikels schreibt Köhn bei Linkedin: „Der Fokus wird auf Small/Mid Caps in der SkanDach Region liegen, sowie im Technologie- und Healthcare Sektor.“

René Kerkhoff hatte zuvor den Nebenwerte-Fonds DJE Mittelstand & Innovation (ISIN: LU1227570055) geleitet. In seine Fußstapfen bei DJE tritt der vormalige Co-Portfoliomanager Philipp Stumpfegger. Maximilian-Benedikt Köhn war für den DJE Europa (LU0159548683) zuständig gewesen. Sein Nachfolger bei DJE wird Stefan Breintner.

Der Fonds solle „eine Synthese aus unserer langjährigen Tätigkeit als Aktienanalysten (Healthcare & Technologie) bei DJE Kapital AG sowie unsere Portfoliomanager-Tätigkeiten für DJE - Europa und dem DJE - Mittelstand & Innovation sein“, umreißt Köhn auf Anfrage von DAS INVESTMENT den Rahmen. Weitere Informationen sollen demnächst folgen.