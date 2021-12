Ex-DWS-Chef Nicolas Moreau gründet Unternehmensberatung

Ex-DWS-Chef Nicolas Moreau hat in London die Unternehmensberatung Ladbroke Advisory ins Leben gerufen, wie das Finanzportal Financial News berichtet. Moreau will Asset Managern und Fintechs bei Produkten, Geschäftsstrategien, Vertrieb und Übernahmen helfen.

„Noch bin ich allein in der Firma. Aber ich kann Branchenexperten dazu holen und wachsen, wenn es gut läuft“, sagt Moreau. Riesig solle die Firma aber nie werden.

Der 53-jährige Franzose war bis Oktober Chef des Fondsanbieters DWS. Nachdem Anleger Milliardensummen abgezogen hatten, musste Moreau gehen.