Ex-DWS-Fondsmanagerin Susan Levermann: „Ein richtiges Maß an Langeweile gehört zum Börsenhandel unbedingt dazu“

Planen Sie, ins Fondsmanagement zurückzukehren?Das ist ausgeschlossen. Oder zumindest sehr unwahrscheinlich.Wie kamen Sie eigentlich zum Fondsmanagement?Am Ende meines Studiums der Volkswirtschaftslehre hatte ich mich an der Börse versucht – und mein gesamtes dort eingesetztes Studentenkapital verloren. Das hat meinen Ehrgeiz erst recht entfacht. Ich wollte verstehen, warum ich verloren hatte und wie man an der Börse Geld verdienen kann.Und was hatten Sie damals als Studentin falsch gemacht?Ich hatte die klassischen Fehler begangen, die die meisten Privatanleger machen. Ich habe die Verliereraktien zu lange behalten und die Gewinneraktien verkauft. Außerdem hatte ich zu wenig auf die Qualität und die operativen Daten der Unternehmen geachtet, deren Papiere ich kaufte.„Der entspannte Weg zum Reichtum“, so lautet der Titel Ihres kürzlich erschienenen Buchs. Kann der Weg zum Reichtum denn überhaupt entspannt sein?Natürlich muss man auch an der Börse schon etwas für sein Geld tun. Doch wenn man sich strikt an die Regeln, die ich in meinem Buch aufgestellt habe, hält, erlebt man Phasen, wo sich das Geld praktisch von selbst vermehrt, ohne dass man etwas dafür tun muss. Denn ein richtiges Maß an Langeweile gehört zum Börsenhandel unbedingt dazu. Es gibt Studien, die einen Zusammenhang zwischen hohem Handelsumsatz und geringerer Rendite bei Privatanlegern beweisen.