Allianz GI erhält prominenten Zuwachs: Ein schon langjährig tätiger Branchenprofi wechselt zu der Fondsgesellschaft – auf eine Position, die strategisch neu eingerichtet wurde.

Im November vergangenen Jahres war er bei der DWS ausgeschieden, nun hat der bekannte Branchenspezialist Björn Jesch einen neuen Job: Er fängt bei Allianz Global Investors (Allianz GI) als Chief Product Officer (CPO) an. Der 53-Jährige wird ab 1. September den neu geschaffenen Bereich Product Solutions & Marketing leiten und von Frankfurt aus arbeiten. Gleichzeitig wird Jesch Mitglied des Executive Committee von Allianz GI. Er berichtet direkt an Unternehmenschef Tobias Pross.

Von der Credit Suisse über Union Investment zur DWS

Jesch verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Branchenerfahrung und durchlief währenddessen unterschiedliche Führungspositionen im Portfolio- und im Produktmanagement. Zuletzt war er bei der DWS als globaler Investmentchef (Global Chief Investment Officer) und Chef der DWS Schweiz tätig, bevor er das Unternehmen im November 2024 verließ – in gegenseitigem Einvernehmen mit seinem Arbeitgeber, wie es damals hieß.

Seine vorherigen Stationen bei der DWS umfassten die Positionen Global Head of Multi Asset & Solutions und Investmentchef für den EMEA-Raum. Vor seinem Wechsel zur Deutsche-Bank-Tochter war Jesch Global Head of Investment Solutions & Products Investment Management bei der Credit Suisse (2018 bis 2020), davor wirkte er als Investmentchef und Leiter Portfoliomanagement bei Union Investment (2012 bis 2018). In der Vergangenheit war er außerdem in unterschiedlichen Positionen für die Deutsche Bank tätig gewesen.

Neue Aufgabe bei Allianz GI

In seiner neuen Funktion soll Jesch die Marktpositionierung und das Produktangebot von Allianz GI mit den Kundenbedürfnissen zusammenbringen, wie es in leicht verklausulierter Ausdrucksweise von Allianz GI heißt. „Die Ernennung einer Person von Björn Jeschs Kaliber unterstreicht sowohl die Bedeutung des neu geschaffenen Bereichs Product Solutions & Marketing als auch Allianz GIs Attraktivität für einige der besten Talente der Investmentbranche“, kommentiert Allianz-GI-Chef Pross die Personalie.

Pross hebt Jeschs „umfassende Investment-Erfahrung“, sein „tiefgreifendes Verständnis für die sich wandelnden Kundenbedürfnisse“ und seine „Erfolgsbilanz im Bereich Innovation“ hervor. Er werde „eine entscheidende Rolle für das strategische Wachstum“ des Unternehmens spielen.

Turbulente Zeit bei der DWS

Jeschs Abgang von der DWS im November 2024 geschah nach Auskunft des Unternehmens im Zuge einer Neustrukturierung der Investment-Organisation. Sein Nachfolger Vincenzo Vedda führte die Bereiche Portfoliomanagement, Chief Investment Office und Economic Research unter einer einheitlichen Führung zusammen. Jesch war erst im September 2022 zum globalen Investmentchef bei der DWS ernannt worden, nachdem er im Juni 2020 zu dem Unternehmen gestoßen war.