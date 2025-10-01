Gero Schomann wechselt von der DWS zu einer Schweizer Boutique. Diese vertreibt einen Index-Fonds mit 20 wertvollen Tech-Unicorns – darunter Open AI und Canva.

Stableton Financial hat Gero Schomann zum Global Head of Wealth and Strategic Partnerships ernannt. Der Wechsel wird zum 1. Oktober 2025 wirksam.



Bei der DWS war Schomann als Vertriebsleiter für Deutschland und Österreich tätig. In seiner neuen Funktion wird er die globale Vertriebsstrategie von Stableton verantworten und Partnerschaften mit Banken, Vermögensverwaltern und Family Offices entwickeln. Ein Schwerpunkt liegt zunächst auf den deutschsprachigen Märkten und Europa.

„Ich freue mich sehr, Stableton in einer so spannenden Wachstumsphase von Private Markets beizutreten“, so Schomann. „Nach vielen Jahren im Umfeld eines Großkonzerns freue ich mich darauf, globale Vertriebsstrukturen in einem unternehmerischeren und agileren Umfeld aufzubauen.“ Die zunehmende Bedeutung von Private Markets im institutionellen Bereich und im Wealth Channel habe den Wechsel für ihn besonders interessant gemacht.

Stableton Financial bietet Zugang zu den 20 wertvollsten privat gehaltenen Technologieunternehmen weltweit, darunter Open AI, Anthropic und Databricks. Die Flaggschiff-Strategie Stableton Unicorn Top 20 wurde in Zusammenarbeit mit Morningstar entwickelt und kombiniert eine Evergreen-Struktur mit vierteljährlicher Liquidität. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Zug, Berlin und Riga hat mehr als 130 Transaktionen abgeschlossen und verwaltet derzeit rund 500 Millionen US-Dollar.

Andreas Bezner, Mitgründer und Chef von Stableton: „Geros Ernennung ist ein wichtiger Schritt in unserer globalen Expansion. [... ] Er wird dazu beitragen, unseren Kunden systematisches Portfolio-Exposure in die 20 wertvollsten Private-Blue-Chip-Tech-Unternehmen zu ermöglichen.“