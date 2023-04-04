Ex-EY-Partner geht zum Insurtech Neodigital mit neuem Vertriebsleiter

Die Neodigital Versicherung hat den ehemaligen Ernst & Young-Partner Stefan Wirtz zum Generalbevollmächtigten Vertrieb ernannt. Wirtz hat das Insurtech bereits während seiner Zeit bei Ernst & Young beraten. Bei Neodigital berichtet er an den Vorstand Vertrieb und Marketing Stephen Voss.

Die digitale Versicherung Neodigital holt eine weitere Führungskraft an Bord. Das Insurtech aus Neunkirchen im Saarland hat den ehemaligen Ernst & Young-Partner Stefan Wirtz zum Generalbevollmächtigen Vertrieb ernannt. Er berichtet an den Vorstand Vertrieb und Marketing Stephen Voss.

„Wirtz hat in den vergangen fünf Jahren Neodigital bereits zu verschiedenen Themenstellungen beraten und dabei unter anderem eine erfolgreiche Kapitalerhöhungsrunde sowie ein Strategy Renewal beim 2017 gegründeten Digitalversicherer begleitet“, heißt es vom Unternehmen.

EY-Partner seit 2020

Der 35-Jährige blickt auf über zwölf Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche zurück. In dieser Zeit hat er verschiedene Versicherungsunternehmen, Insurtechs, Makler sowie Assekuradeure beraten.

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Seine Karriere begann Wirtz 2011 in der klassischen Wirtschaftsprüfung von Versicherungsunternehmen bei KPMG. 2013 stieg er zum Vorstandsassistent des Leiters der globalen KPMG Versicherungspraxis, Dr. Frank Ellenbürger, auf. Im Jahr 2015 wechselte Wirtz in die Strategie- und Transaktionsberatung für den Versicherungssektor der Beratung Ernst & Young (EY) und arbeitete seitdem eng mit dem Leiter des deutschen Sektors Versicherungen, Thomas Korte, zusammen. Dort wurde er 2020 Partner.