Fünf Amtszeiten lang lenkte er als mächtigster Notenbanker der Welt die Geldpolitik der USA, nun ist Alan Greenspan im Alter von 100 Jahren gestorben.

Mit einem einzigen Wort konnte Alan Greenspan die Börsen bewegen. Fünf Amtszeiten lang war er der mächtigste Notenbanker der Welt und lenkte unter vier Präsidenten die Geldpolitik der USA. Nun ist er tot. Der Ökonom starb am Montag im Alter von 100 Jahren an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung, wie seine Frau in einer Erklärung mitteilte.

Greenspan führte die US-Notenbank Federal Reserve fast zwei Jahrzehnte lang, von 1987 bis 2006. In seine Amtszeit fiel einer der längsten Aufschwünge der US-Geschichte, der Boom von 1991 bis 2001. Schon kurz nach seinem Antritt bewies er sein Krisengespür: Als die Kurse am „Schwarzen Montag“ im Oktober 1987 um rund 22 Prozent einbrachen, versorgte er die Märkte rasch mit Liquidität und verhinderte Schlimmeres. Anleger tauften diesen Reflex bald den „Greenspan-Put“.

Sein Ruf bekam später Risse. Kritiker werfen ihm Entscheidungen vor, die zur globalen Finanzkrise von 2007/08 beigetragen haben sollen, allen voran sein Eintreten für die Deregulierung des Finanzsektors. Vor dem US-Kongress räumte Greenspan im Oktober 2008 ein, er habe sich in seinem Glauben an die Eigenverantwortung der Banken geirrt.

Vom Jazzmusiker zum mächtigsten Notenbanker der Welt

Geboren wurde Greenspan am 6. März 1926 in New York, als Sohn eines Börsenmaklers, der zugleich als Kantor in einer Synagoge sang. Bevor er die Weltwirtschaft mitlenkte, träumte er von einer Musikerkarriere. Er spielte Saxofon und Klarinette, tourte 1944 und 1945 mit der Band von Henry Jerome und wollte werden wie sein Idol Benny Goodman.

Greenspan hinterlässt seine Ehefrau Andrea Mitchell, mit der er 29 Jahre verheiratet war und die als Außenpolitik-Korrespondentin für den Sender NBC News arbeitet. Sie würdigte ihn als herausragenden Mann, der die US-Wirtschaft über Jahrzehnte unter Präsidenten beider Parteien mitgeprägt und seine Fehler stets offen eingeräumt habe. An der Fed-Spitze folgte ihm 2006 Ben Bernanke.