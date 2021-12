Ex-Fidelity-Manager Jupiter baut deutsches Vertriebsteam aus

Carsten Becker fängt im Oktober 2014 als Vertriebsmanager bei Jupiter Asset Management an. Gemeinsam mit Daniel Blum verantwortet der 38-Jährige dann die Region Süddeutschland. Er wird direkt an Andrej Brodnik, Vertriebschef für Deutschland, Österreich und die Schweiz, berichten.Becker kommt von Fidelity Worldwide Investments. Bereits am 2. Juni 2014 berichtete DAS INVESTMENT.com , dass er das Unternehmen verlässt. Bei Fidelity war er zuletzt als Vertriebsmitarbeiter für die Region Südwest zuständig