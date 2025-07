Er hat bereits für Flossbach von Storch gearbeitet, wechselte dann zu Lampe Asset Management – und wagt jetzt den ersten Schritt abseits etablierter Gesellschaften: Der bekannte Fondsmanager Wilhelm Wildschütz hat die Fondsboutique Active Core Asset Management gegründet.

Active Core AM will sich als Anleihen-Manager mit Fokus auf institutionelle Investoren positionieren. Das Unternehmen steckt aktuell noch in der Gründungsphase: „Bleiben Sie gespannt. Wir sind bald für Sie da“, stellt sein Linkedin-Auftritt in Aussicht.

Wildschütz hat ETF-Projekt mitgenommen

Die Gesellschaft entstand im Zuge eines Management-Buy-outs: Wildschütz nahm dabei den Fonds mit, den er noch bei seinem vormaligen Arbeitgeber Lampe aufgelegt und gemanagt hatte: Der Short-Duration-Rentenfonds HAL Euro 0-1 Active Core soll zukünftig als „eNova Active Core EUR Ultra Short Term“ (ISIN: IE000AKHLQ11) firmieren. Der Fonds, der aktuell rund 350 Millionen Euro verwaltet, läuft dann unter dem Haftungsdach von Fidus Finanz. Perspektivisch soll die Strategie in einen aktiven ETF umgewandelt werden.

Auch insgesamt möchte Wildschütz mit seiner neuen Boutique an das noch bei Lampe gestartete Projekt anknüpfen: Die Gesellschaft plant nach eigenen Angabe, zukünftig eine ganze Reihe Anleihen-ETFs unter dem Markennamen „eNova“ aufzulegen. Dieses Projekt, eigentlich erdacht für Lampe AM, ist nun mit seinem Ideengeber umgezogen. Bei Lampe wird es nicht weiterverfolgt.

Beim neu gegründeten Asset Manager Core Active („Core“ stehe für Europa, „active“ für aktives Management, verrät man bei dem Haus) ist Wildschütz einer von zwei Gründungspartnern. Als zweite Gründungsgesellschafterin tritt Petra Oetelshoven auf, die ebenfalls langjährige Erfahrung aus der Investmentbranche mitbringt. Sie soll in der Geschäftsführung von Core Active AM Vertrieb und Marketing leiten. Perspektivisch will die Gesellschaft noch einen dritten Geschäftsführer berufen.

Erfahrung von renommierten Fondsgesellschaften

Der frisch gebackene Boutiquen-Gründer Wilhelm Wildschütz hat sich als versierter Anleihenfondsmanager einen Namen gemacht. Er managte in der Vergangenheit beim Kölner Haus Flossbach von Storch den Flossbach von Storch Bond Opportunities. Zudem betreute er den Rentenanteil im Mischfonds „Der Erste Schritt“, an der Seite von Elmar Peters, der für die Aktien zuständig war.

2023 wechselte Wildschütz zu Lampe Asset Management, Investmenttochter der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, und übernahm dort als Direktor die Leitung des Anleihenbereichs (Fixed Income Solutions) – bevor er sich nun selbstständig machte.

„Es erfüllt uns mit Stolz, dass sich mit Wilhelm Wildschütz ein überaus renommierter Fondsmanager für unser Haftungsdach entschieden hat“, kommentiert Axel Rohr, Vorstand des Haftungsdachs Fidus Finanz, den Neuzugang des Wildschütz-Fonds.

Abgesehen vom Haftungsdach, das als neuer regulatorischer Partner des Fonds auftritt, soll laut Informationen von Active Core AM und Fidus alles beim Alten bleiben: Die Hauck-&-Aufhäuser-Service-Tochter HAL Fund Services bleibt als Service-Gesellschaft erhalten, HAL als Vertriebspartner mit an Bord, und auch Lampe Asset Management bleibt Teil der Partnerschaft.