Ex-Fondsmanager unterstützt JP Morgans Vertrieb

Die Fondsgesellschaft JP Morgan Asset Management hat sich Tillmann Galler (35) an Bord geholt. Der Diplom-Ökonom soll als Produktspezialist unter anderem dabei helfen, den Vertrieb von Publikumsfonds der Gesellschaft über Banken, Sparkassen und freie Vermögensberater anzukurbeln. Zuvor war Galler als Portfoliomanager für UBS Global Asset Management tätig. Hier gehörte er zum europäischen Aktienteam und managte Aktien- und Mischfonds für institutionelle Kunden.



Galler arbeitet im Team für Aktien- und Multi Asset- Produkte unter der Leitung von Karsten Stroh. Sein Schwerpunkt liegt auf globale Aktien und Wandelanleihen. Außerdem ist er für die Lebenszyklusfonds der JP Morgan Asset Management zuständig. In dieser Funktion folgt er auf Ulrike Pfuhl, die in Elternzeit geht.