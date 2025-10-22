Ex-Gothaer-Vorstand Oliver Brüß übernimt Maklerdienstleister
Der ehemalige Gothaer-Vertriebsvorstand Oliver Brüß wird Gesellschafter und Geschäftsführer beim Insurtech Policen Transfer. Das Unternehmen bietet eine digitale B2B-Plattform für Bestandsumdeckungen und den Verkauf von Versicherungsbeständen. Gemeinsam mit Gründer Maximilian Würz will Brüß die Weiterentwicklung der Plattform vorantreiben und die Partnernetzwerke mit Versicherern, Maklern und Assekuradeuren ausbauen.
„Nach meiner Vorstandszeit habe ich bewusst verschiedene Wege geprüft und mich für das unternehmerische Engagement entschieden“, erklärt Brüß. „Policen Transfer löst ein echtes Problem im Maklermarkt: Bestandsumdeckungen und der Handel von Beständen laufen heute noch viel zu oft analog und ineffizient ab. Die Plattform bringt alle Beteiligten an einen Tisch und macht aus einem mühsamen Prozess eine Win-win-Situation.“
16 Jahre im Vorstand
Brüß bringt 25 Jahre Managementerfahrung in der Versicherungsbranche mit, davon 16 Jahre in Vorstandsfunktionen. Bei der Gothaer verantwortete er seit 2016 den Bereich Vertrieb, Marketing und Unternehmenskommunikation. Bereits im Oktober 2023 hatte Brüß angekündigt, seinen zum 31. Dezember 2024 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht zu verlängern. Nach 25 Jahren in leitenden Funktionen wollte sich der Diplom-Betriebswirt ab 2025 neuen Aufgaben widmen.
Sein Vorstandsmandat legte Brüß bereits Ende September 2024 nieder – unmittelbar nach dem Zusammenschluss der Gothaer mit der Barmenia, der Anfang September 2024 abgeschlossen wurde. Bis zum Jahresende stand er der Barmenia Gothaer noch beratend zur Seite. Sein Nachfolger wurde Frank Lamsfuß, der im Vorstand der Barmenia Gothaer die Ressorts Vertrieb und IT verantwortet.