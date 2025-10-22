Der ehemalige Gothaer-Vertriebsvorstand Oliver Brüß wird Gesellschafter und Geschäftsführer beim Insurtech Policen Transfer. Das Unternehmen bietet eine digitale B2B-Plattform für Bestandsumdeckungen und den Verkauf von Versicherungsbeständen. Gemeinsam mit Gründer Maximilian Würz will Brüß die Weiterentwicklung der Plattform vorantreiben und die Partnernetzwerke mit Versicherern, Maklern und Assekuradeuren ausbauen.

„Nach meiner Vorstandszeit habe ich bewusst verschiedene Wege geprüft und mich für das unternehmerische Engagement entschieden“, erklärt Brüß. „Policen Transfer löst ein echtes Problem im Maklermarkt: Bestandsumdeckungen und der Handel von Beständen laufen heute noch viel zu oft analog und ineffizient ab. Die Plattform bringt alle Beteiligten an einen Tisch und macht aus einem mühsamen Prozess eine Win-win-Situation.“

16 Jahre im Vorstand

Brüß bringt 25 Jahre Managementerfahrung in der Versicherungsbranche mit, davon 16 Jahre in Vorstandsfunktionen. Bei der Gothaer verantwortete er seit 2016 den Bereich Vertrieb, Marketing und Unternehmenskommunikation. Bereits im Oktober 2023 hatte Brüß angekündigt, seinen zum 31. Dezember 2024 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht zu verlängern. Nach 25 Jahren in leitenden Funktionen wollte sich der Diplom-Betriebswirt ab 2025 neuen Aufgaben widmen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Sein Vorstandsmandat legte Brüß bereits Ende September 2024 nieder – unmittelbar nach dem Zusammenschluss der Gothaer mit der Barmenia, der Anfang September 2024 abgeschlossen wurde. Bis zum Jahresende stand er der Barmenia Gothaer noch beratend zur Seite. Sein Nachfolger wurde Frank Lamsfuß, der im Vorstand der Barmenia Gothaer die Ressorts Vertrieb und IT verantwortet.