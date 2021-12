Ex-Investmentstrategen von Credit Suisse Berenberg mit drei neuen Investmentchefs

Nachdem Stefan Keite l im September 2013 als globaler Investmentchef zu Berenberg gewechselt ist, meldet die Privatbank nun drei weitere Neuzugänge in ihrem Chief Investment Office in Frankfurt.Markus Zipperer kommt als Leiter der institutionellen Vermögensverwaltung zu Berenberg. Zuvor war er 16 Jahre bei Credit Suisse in Deutschland, wo er nach über zehn Jahren als Portfolio Manager für institutionelle Kunden zuletzt als leitender Investmentstratege tätig war. Zudem war er Leiter des lokalen Investment Committees in Deutschland und Mitglied im globalen Asset Allocation Committee der Bank.Thomas Lehr beginnt als stellvertretender Leiter Investmentstrategie International bei Berenberg. Zuvor war er seit 2001 bei Credit Suisse als Investmentstratege mit Schwerpunkt Markttechnik tätig. Als Mitglied im Investment Committee der Credit Suisse Deutschland war er für die Anlagestrategie der Bank in Deutschland mitverantwortlich. 2008 folgte die Berufung ins Asset Allocation Committee der Bank nach Zürich. Ingo Kürpick kommt von der Deutsche Asset & Wealth Management (ehemals DWS) zu Berenberg und übernimmt die fondsbasierten Vermögensverwaltungsstrategien. Kürpick war bisher als Senior Portfolio Manager und Analyst bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment. Von 2003 bis 2014 war er dort für das Management verschiedener Dachfonds- und Multi-Asset-Konzepte sowie für die Analyse und Selektion von Investmentfonds verantwortlich. Über die letzten Monate hat Berenberg sein CIO-Office mit über zehn neuen Mitarbeitern erweitert. Diese sind in den Bereichen Investmentstrategie und Vermögensverwaltung, und dort in den Teilbereichen Investment Services, Investment Advisory und Alternative Investments tätig. „Mit den damit definierten Feldern und gewonnenen Mitarbeitern haben wir bis auf Weiteres die Personalplanungen abgeschlossen und fühlen uns wettbewerbsfähig aufgestellt“, erklärt Keitel. Das verwaltete Vermögen seiner Vermögensverwaltungseinheit , das derzeit im einstelligen Milliardenbereich liegt, will Berenberg innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahren verdoppeln. Insgesamt verwaltet Berenberg über 28 Milliarden Euro. Neue Kunden müssen ein frei verfügbares Vermögen von mindestens einer Millionen Euro mitbringen.