Ex-Leiterin Bankenvertrieb bei Invesco geht zu Flossbach von Storch

Heike Ahlgrimm fängt ab Oktober als Direktorin Fondsvertrieb bei Flossbach von Storch an. In dieser Funktion ist sie für Kunden der Vermögensverwaltung in Norddeutschland zuständig. A hlgrimm kommt von Invesco Asset Management , wo sie 15 Jahre lang gearbeitet hat. Zuletzt zeichnete sie für den Bankenvertrieb der Investmentgesellschaft verantwortlich.Vor ihrem Wechsel zu Invesco war Ahlgrimm sechs Jahre lang beim Finanzvertrieb MLP tätig. Davor arbeitete sie als Kundenbetreuerin bei der Volksbank Kraichgau.