Ex-Linde-Partners: Strategie steht im Fondsnamen

Valueinvest Asset Management gibt ihren Fonds neue Namen. Damit reagiert die Fondsgesellschaft auf ihre eigene Umbenennung: Seit Gründung vor zehn Jahren firmierte sie als Linde Partners Asset Management. Das Unternehmen bietet hierzulande die drei Fonds der neuen Valueinvest-Reihe Global (WKN: A0BLT7), Blue Chip Value (WKN: A0D84B) und Japan (WKN: A0D839) an. Vorher stand Linde Partners voran.„Aus dem neuen Namen der Fondsfamilie lässt sich die Investmentphilosophie der Portfoliomanager jetzt klar erkennen“, erklärt Markus Wiering, Vertriebsleiter der Valueinvest in Deutschland. „Die Manager verfolgen bei der fundamentalen Unternehmensanalyse und Portfoliokonstruktion einen nach strengen Value-Kriterien ausgerichteten Investmentprozess ohne Benchmarkrestriktionen.“