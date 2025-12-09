Doppelter Zugang bei GAM: Zwei Ex-Pictet-Manager übernehmen ab Januar die Regionen Mitte, Ost und Süd. Beide kennen sich seit drei Jahrzehnten.

GAM Investments besetzt zum 1. Januar 2026 zwei Positionen im deutschen Vertriebsteam. Andreas Lössl und Kadir Solmaz übernehmen als Client Director die Betreuung institutioneller und Wholesale-Kunden. Beide berichten an Mirko Ranno, Vertriebsleiter Deutschland & Österreich. Der Schweizer Asset Manager will damit seine Präsenz in Deutschland ausbauen.

Andreas Lössl betreut künftig die Regionen Mitte und Ost. Er bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Asset Management mit, davon 25 Jahre als Senior Sales Manager bei Pictet Asset Management. Dort verantwortete er ein breites Kundennetzwerk aus Banken, Vermögensverwaltern, Versicherungen und Family Offices.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Kadir Solmaz übernimmt die Region Süd. Er verfügt ebenfalls über nahezu drei Jahrzehnte Branchenerfahrung und war ebenfalls ein Vierteljahrhundert bei Pictet Asset Management tätig.

„Wir freuen uns sehr, mit Andreas und Kadir zwei außerordentlich erfahrene Vertriebsexperten zu gewinnen, die bereits seit drei Jahrzenten erfolgreich zusammenarbeiten und ein eingespieltes Team bilden“, sagt Mirko Ranno.

Exklusives Whitepaper Katastrophenanleihen: Stabilität in stürmischen Zeiten Naturkatastrophen nehmen zu – und mit ihnen die Chancen für Anleger: Cat Bonds bieten hohe Renditen bei geringer Abhängigkeit von Zinsen und Konjunktur. Jetzt lesen! Jetzt lesen!

Eingespieltes Duo

Das Duo kommt nicht zufällig gemeinsam: In 2025 hatte Pictet ein neues regionales Führungsmodell eingeführt. Neben Lössl und Solmaz verließ auch Frank Böhmer, bis dahin Leiter des institutionellen Geschäfts in Deutschland und Österreich, das Unternehmen.

Der Schweizer Asset Manager GAM Investments verwaltete per 30. Juni 2025 ein Vermögen von 13,5 Milliarden Euro.