Andreas Lössl und Kadir Solmaz gehen zu GAM Investments
GAM Investments besetzt zum 1. Januar 2026 zwei Positionen im deutschen Vertriebsteam. Andreas Lössl und Kadir Solmaz übernehmen als Client Director die Betreuung institutioneller und Wholesale-Kunden. Beide berichten an Mirko Ranno, Vertriebsleiter Deutschland & Österreich. Der Schweizer Asset Manager will damit seine Präsenz in Deutschland ausbauen.
Andreas Lössl betreut künftig die Regionen Mitte und Ost. Er bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Asset Management mit, davon 25 Jahre als Senior Sales Manager bei Pictet Asset Management. Dort verantwortete er ein breites Kundennetzwerk aus Banken, Vermögensverwaltern, Versicherungen und Family Offices.
Kadir Solmaz übernimmt die Region Süd. Er verfügt ebenfalls über nahezu drei Jahrzehnte Branchenerfahrung und war ebenfalls ein Vierteljahrhundert bei Pictet Asset Management tätig.
„Wir freuen uns sehr, mit Andreas und Kadir zwei außerordentlich erfahrene Vertriebsexperten zu gewinnen, die bereits seit drei Jahrzenten erfolgreich zusammenarbeiten und ein eingespieltes Team bilden“, sagt Mirko Ranno.
Eingespieltes Duo
Das Duo kommt nicht zufällig gemeinsam: In 2025 hatte Pictet ein neues regionales Führungsmodell eingeführt. Neben Lössl und Solmaz verließ auch Frank Böhmer, bis dahin Leiter des institutionellen Geschäfts in Deutschland und Österreich, das Unternehmen.
Der Schweizer Asset Manager GAM Investments verwaltete per 30. Juni 2025 ein Vermögen von 13,5 Milliarden Euro.