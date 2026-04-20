Der ehemalige Porsche-CFO Lutz Meschke wird Vermögensverwalter bei Wealthgate. Mit dem Family Office ist er schon seit 2018 verbunden. Was steckt dahinter?

Eine Überraschung zum Wochenstart: Lutz Meschke (60), ehemaliger Porsche-Finanzvorstand, ist seit rund acht Jahren Gesellschafter und Co-Founder bei dem Family Office Wealthgate. So heißt es in einer Pressemitteilung des im Jahr 2018 von Christian Sammet (49) in Schwäbisch Hall gegründeten Unternehmens.

Nun soll der ehemalige Automobil-Manager eine aktive Rolle im Unternehmen einnehmen: „Meschke möchte auch seinem Netzwerk einen Zugang zu professionellem Finanzmanagement ermöglichen, das über klassische Bankangebote hinausgeht“, teilt ein Pressesprecher des Family Office mit. Bereits vor acht Jahren habe er „sein eigenes Vermögen in die Hände von Wealthgate gelegt“.

Zu Meschkes Aufgaben zählen laut „Handelsblatt“-Informationen die Zusammenarbeit mit vermögenden Familienunternehmern, die Beteiligung an Finanzierungsrunden für Venture Capital und die Kapitalberatung von Profisportlern.

Nachdem Meschke 2001 von einer leitenden Funktion im Konzernreporting der Hugo Boss zu Porsche wechselte, absolvierte er eine steile Karriere. Vom Leiter der Bilanzierung über die Leitung des Controllings stieg er 2009 in den Vorstand für Finanzen und IT auf.

Ab 2015 verantwortete er als stellvertretender Vorstandsvorsitzender maßgeblich die strategische und finanzielle Ausrichtung der Porsche.

Meschke managte Beteiligungen von Porsche und Piëch

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Zusätzlich übernahm er ab 2020 im Vorstand der Porsche Automobil Holding die Verantwortung für das Beteiligungsmanagement der Familien Porsche und Piëch. Im Februar vergangenen Jahres trennte sich der Sportwagenbauer von Meschke und berief den damals 47-jährigen Jochen Breckner, vormals Leiter Generalsekretariat und Unternehmensentwicklung, in den Finanzvorstand.

Porsche äußerte sich im vergangenen Jahr zu Lutz Meschkes Weggang: „Er hat die positive Entwicklung dieses Unternehmens mit hohem Einsatz und strategischem Weitblick entscheidend geprägt und den Börsengang entschlossen vorangetrieben.“

Wealthgate verwaltet rund 1 Milliarde Euro und betreut etwa 100 Familien, davon Unternehmer, Stiftungen, Privatpersonen und Profisportler ab einem liquiden Vermögen von 5 Millionen Euro. Das bankenunabhängige Family Office kauft und verkauft Immobilien für seine Kunden und moderiert zwischen den Generationen der Unternehmerfamilien. Das Haus mit Standorten in Schwäbisch Hall, Stuttgart und Düsseldorf hat eigene Fonds aufgelegt.