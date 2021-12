Ex-Soros-Berater erzielt mit China-Fonds 25 Prozent Ertrag

Der Fonds, der 64 Mio. Dollar verwaltet, schlug den Eurekahedge Greater China Long-Short Equities Hedge Fund Index in den ersten zehn Monaten um fast 10 Prozentpunkte. Dabei zahlten sich Wetten auf taiwanesische Technologiewerte, darunter Himax Technologies Inc., und Immobilienentwickler aus Hongkong aus, berichtete Tony Hsu, Rosenwalds Co-Manager in Schanghai.Der Dalton Greater China Fund habe sich auf Firmen konzentriert, die von Unternehmern geführt werden statt auf staatlich kontrollierte Konzerne, erläuterte Hsu. In einer Region, in der die Kapitalmärkte zuweilen nicht das Wirtschaftswachstum widerspiegeln, sind in Hongkong notierte chinesische Aktien, gemessen am Hang Seng China Enterprise Index, in drei der letzten fünf Jahre hinter dem MSCI World Index zurückgeblieben.“Wir halten eine Reihe von unternehmerisch geführten Firmen, wo eine starke Übereinstimmung der Interessen von Geschäftsführung und Aktionären vorliegt”, erklärte Hsu in einer E-Mail. “Bei Unternehmen im Staatsbesitz werden die Führungskräfte vom Staat in diese Funktion gebracht und sind in der Regel an den von ihnen geführten Unternehmen kapitalmäßig nicht beteiligt.”Der Eurekahedge Greater China Long-Short Equities Hedge Fund Index hat sich in drei der letzten fünf vollen Jahren schlechter entwickelt als der weltweite Branchenindex.Eine der erfolgreichsten Transaktionen des Fonds in diesem Jahr war ein Investment in Himax, die Bildschirme für die Konsumelektronik herstellt. Google Inc. will eine Beteiligung von 6 Prozent an einer Tochtergesellschaft des Untenehmens aus Taiwan erwerben, die Flüssigkristalle für Silikon-Chips und Module für Anwendungen wie Google Glass herstellt.Dalton begann 2011, Himax-Aktien zu einem Kurs von etwa einem Dollar zu kaufen, berichtet Hsu. Die amerikanischen Depositenscheine von Himax erreichten am 2. Oktober ein Hoch von 11,02 Dollar.Dalton setzt auch auf Immobilienentwickler in Hongkong mit Objekten in erster Lage in den größten chinesischen Städten, die aber, so Hsu, mit einem großen Abschlag zu ihrem Nettovermögenswert gehandelt werden. Ein Beispiel dafür ist CSI Properties Ltd., ein Immobilienentwickler aus Hongkong mit einer Reihe von Objekten in Schanghai, die zu weniger als 40 Prozent vom Buchwert bewertet sind.“Die Städte aus der ersten Reihe werden am stärksten von den Urbanisierungstrends in China profitieren”, sagt Hsu, der sich rechtlichen Gründen nicht zur Performance äußern will.In den vier größten Städten Chinas sind die Preise für neue Häuser im Oktober so stark gestiegen wie seit Januar 2011 nicht mehr, teilte das Nationale Statistikamt mit. Die Preise in der südchinesischen Stadt Guangzhou sind gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 21 Prozent geklettert, im nahe gelegenenen Shenzhen um 20 Prozent, in Schanghai um 18 Prozent und in Peking um 16 Prozent.Der Fonds hat staatliche Immobilienentwickler, die zu höheren Bewertungen notierten, leer verkauft. Die im kalifornischen Santa Monica ansässige Dalton Investments LLC verwaltete zum 1. November ein Kapital von 2,6 Mrd. Dollar, wie aus einem Aktionärsbrief vom Oktober hervorgeht. Davon stecken 1,4 Mrd. Dollar in asiatischen Vermögenswerten, die von Rosenwald in verschiedenen Fonds und Konten verwaltet werden.Rosenwald und sein früherer Klassenkamerad Steve Persky gründeten Dalton 1999. Dalton investiert auch in weltweite Aktien, notleidende Verbindlichkeiten und notleidende Hypotheken, wie aus seiner Webseite hervorgeht. Zwischen 1992 und 1998 hat Rosenwald “zahlreiche” Soros-Fonds beraten, wie aus seiner Dalton-Biografie hervorgeht.