Ex-Team von Schroders bekommt Rentenfonds bei JP Morgan

Lisa Coleman, die bei Schroders den Kreditstrategienbereich leitete, ist für den JPM European Corporate Bond Fund (ISIN LU0408847936) und JPM Global Corporate Bond fund (ISIN LU0408846375) zuständig. Die drei weiteren Fonds – JPM Global Government Short Duration Bond fund (ISIN LU0408876448), JPM Euro Government Short Duration Bond fund (ISIN LU0408877412) und JPM Global Government Bond fund (ISIN LU0406674076) – werden von David Tan gemanagt. Alle fünf Fonds richten sich an konservative Anleger, erklärt Michele. Jeder Fonds investiert in festeverzinsliche und flexible Staatsanleihen von Ländern, die als gute bis sehr gute Schuldner (Investment Grade) eingestuft sind. Dabei setzt das Team ausschließlich auf steigende Märkte (Long-Only Strategie). Der JPM Global Government Short Duration Bond Fund investiert darüber hinaus in Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten. Die beiden Corporate Bond Fonds kaufen Unternehmensanleihen von unterbewerteten Unternehmen mit Investment-Grade-Qualität und guten Zukunftssaussichten.