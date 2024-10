Arta Finance, von ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründet, bezeichnet sich als „digitales Family Office". Das Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz, um Anlagestrategien, die bisher wohlhabenden Kunden vorbehalten waren, einem größeren Kundenkreis zugänglich zu machen.

„Mein Hintergrund liegt an der Schnittstelle von Technologie und Finanzen", erklärte Hamers in einem Videogespräch mit Bloomberg. „Bei Arta Finance kann ich meine Erfahrungen einbringen, um das Team zu unterstützen."

Neben seiner Beratertätigkeit hat Hamers auch Anteile an Arta Finance erworben. Er gehört damit zu einer Gruppe von über 100 Technologie- und Finanzexperten, die als Frühphaseninvestoren fungieren, darunter Eric Schmidt, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Google-Mutterkonzern Alphabet.

Bislang richtete sich Arta an sogenannte „akkreditierte Investoren" in den USA – Personen mit einem Nettovermögen von mindestens einer Million US-Dollar oder einem Jahresgehalt von mindestens 200.000 US-Dollar. Das in Kalifornien und Singapur ansässige Unternehmen hat kürzlich seinen Dienst für akkreditierte Investoren in Singapur gestartet.

Weltweite Expansion mit KI: Arta Finance drängt in neue Märkte

Vorstandsvorsitzender Caesar Sengupta, der von 2018 bis 2021 die Sparte „Google Payments" bei dem Suchmaschinen-Riesen verantwortete, sieht besonders in Indien großes Potenzial angesichts des wachsenden Wohlstands im Land. „Indien wird enorm wichtig sein", sagte Sengupta in einem Interview, ohne jedoch Details zum verwalteten Vermögen oder zur Bewertung des Unternehmens preiszugeben.

Für Hamers bietet das Engagement bei Arta Finance die Möglichkeit, seine Erfahrungen aus dem traditionellen Bankensektor mit innovativen Finanztechnologie-Lösungen zu verbinden. Neben seiner Tätigkeit bei Arta Finance ist Hamers nach eigenen Angaben auch in andere Finanztechnologie-Projekte involviert, über die er sich im Interview jedoch nicht näher äußern wollte.

Trotz seines Engagements im Technologiesektor betont Hamers, dass er es nicht eilig habe, in eine Führungsposition zurückzukehren. „Ich habe mich im Grunde entschieden, das zu tun, was mir wirklich Spaß macht, und dann zu sehen, was sich ergibt", erklärte er.

Interessanterweise war Hamers kürzlich noch unter den Kandidaten für den Posten des Vorstandsvorsitzenden bei Schroders Plc. Das britische Vermögensverwaltungsunternehmen entschied sich jedoch im vergangenen Monat für Richard Oldfield als neuen Vorstandsvorsitzenden.

Hamers steht zudem vor rechtlichen Herausforderungen: Noch in diesem Jahr wird entschieden, ob gegen ihn im Zusammenhang mit einem Vergleich aus dem Jahr 2018 bei der ING Anklage erhoben wird. Dabei geht es um Verstöße gegen Geldwäscheregeln während seiner Amtszeit bei der niederländischen Bank.

Der Wechsel von Ralph Hamers zu Arta Finance zeigt den Trend zur Verbindung traditioneller Finanzexpertise mit KI-gestützten Technologien in der Vermögensverwaltung. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Ansatz in der Praxis bewährt und ob er tatsächlich dazu beiträgt, Family-Office-Dienstleistungen einer breiteren Zielgruppe anzubieten.