Michael Reinhard Ex-Universal-Chef leitet nun Kryptounternehmen

Es war eine durchaus überraschende Meldung, als Michael Reinhard, ehemaliger Chef von Universal Investment, im Mai ankündigte, das Unternehmen zu verlassen. Er wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen, hieß es damals nebulös. Nun ist klar, wohin es den 50-Jährigen zieht: Reinhard übernimmt ab Dezember die Leitung des Krypto-Handelshauses Tradias. Er folgt damit auf den bisherigen Geschäftsführer und Gründer Christopher Beck, der jedoch weiterhin eine aktive Rolle im Führungsteam einnehmen wird.

Tradia arbeitet mit Trade Republic zusammen

Tradias arbeitet etwa mit dem Nebroker Trade Republic und der DWP Bank zusammen. Unternehmensangaben zufolge ermöglicht die Plattform den Handel in einem regulierten Rahmen von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether und anderen digitalen Vermögenswerten. Tradias kann außerdem Wertpapiere wie etwa Fonds über eine Blockchain ausgeben.

In der Pressemitteilung ist die Rede von einem „bedeutenden Schritt im Lizensierungsprozess und in Richtung vollständiger Unabhängigkeit von Bankhaus Scheich, wodurch sich Tradias in naher Zukunft als eigenständige Wertpapierhandelsbank positionieren wird.“

Reinhard heuerte im Jahr 2018 als Chief Operating Officer bei Universal Investment an, 2019 wurde er zum Vorstandsvorsitzender ernannt. Im Mai verließ er das Unternehmen nach einer fünfjährigen Amtszeit verlassen. Zuvor war er 10 Jahre bei Axa Investment Managers.