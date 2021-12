Ex-Universal-Manager übernimmt Leitung Hansainvest eröffnet Niederlassung in Frankfurt

„Der Wettbewerb für die Erbringung von Service-KVG-Dienstleistungen nimmt weiter zu. Entsprechend ist für uns die dauerhafte Präsenz am Finanzplatz Frankfurt ein zusätzlicher wichtiger Baustein, um unseren Wachstumskurs kontinuierlich fortzusetzen“, kommentiert Jörg W. Stotz, der unter anderem für die Service-KVG-Dienstleistungen im Bereich Financial Assets zuständige Geschäftsführer der Hansainvest, die Entscheidung.Kaden, der ab sofort mit dem Aufbau und der Leitung des lokalen Teams betraut ist, blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche zurück. Nach verschiedenen leitenden Stationen bei Frankfurt Trust sowie der Frankfurter Service-KAG wirkte der gelernte Bankkaufmann in jüngster Vergangenheit bei der Universal-Investment-Gesellschaft-mbH, wo er seit 2009 den Aufbau des Bereichs Insourcing verantwortete. „Die Hansainvest ist seit jeher für ihre zuverlässige Dienstleistungserbringung und große Kundenorientierung bekannt. Es erfüllt mich mit großer Freude und auch ein wenig Stolz, die Geschichte der Hansainvest nunmehr aktiv mitgestalten zu können“, führt Jörg Kaden aus.Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest wurde 1969 gegründet und ist Teil der Signal-Iduna-Gruppe. Aufgeteilt in drei Bereiche erbringt die Hamburger Gesellschaft Dienstleistungen rund um das Management und die Administration von Alternativen Investments, Immobilien und Wertpapieren. Über eine Tochter ist die Gesellschaft zudem am Standort Luxemburg aktiv. Mehr als 180 Mitarbeiter betreuen in über 140 Publikums- und mehr als 50 Spezialfonds Vermögenswerte von über 22,5 Milliarden Euro, davon rund 5,2 Milliarden in Immobilien.