Ex-Vorstand der USM Finanz Christian Gold geht zu Defensive Capital

Der unabhängige Vermögensverwalter Defensive Capital hat Christian Gold an Bord geholt. Zu seinen Aufgaben gehört künftig unter anderem das Privatkundengeschäft, der Ausbau der Marke und der Vertrieb der hauseigenen Fonds.Gold war zuvor im Vorstand der USM Finanz . Im Oktober des vergangenen Jahres hatte er die Firma verlassen, in der er von Februar 2012 für die Bereiche Kommunikation und Anlagestrategie zuständig war. In seiner zusätzlichen Rolle als Mitglied des Anlageausschusses hatte er bei der Anlageentscheidungen der vermögensverwalteten Fonds der USM mitgewirkt.