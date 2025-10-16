Ex-Wefox-Gründer Fabian Wesemann und Technikchef Sergi Banos haben mit Afori eine KI-Plattform für Versicherungsmakler entwickelt und dafür vier Millionen Euro eingesammelt.

Fabian Wesemann (4. von links) und Sergi Banos (5. von links) haben mit Afori eine KI-Plattform speziell für Versicherungsmakler entwickelt.

Die ehemaligen Wefox-Gründer und -Manager Fabian Wesemann und Sergi Banos haben mit Afori eine neue KI-Plattform speziell für Versicherungsmakler entwickelt. Das Berliner Startup gab diese Woche bekannt, in einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde vier Millionen Euro eingesammelt zu haben.

Auch Ex-HDI- und Gothaer-Vorstand und Chef von Microsoft AI an Bord

Die Finanzierungsrunde wurde von General Catalyst angeführt. Zu den weiteren Investoren zählen die Venture-Capital-Gesellschaften Yellow und Booom. Als Business Angels beteiligten sich mehrere prominente Branchenvertreter: Christopher Lohmann, Gründer von Mulberry Ventures und ehemaliger Vorstandschef von HDI und Gothaer, Chris Leifeld, Gründer von Thinksurance, sowie Garrett Koehn, Chief Investment Officer von CRC.

Auch KI-Experten wie Mustafa Suleyman, Chef von Microsoft AI, Alex Rinke, Gründer und Co-CEO von Celonis, und Mehdi Ghissassi, ehemals bei Google DeepMind, investierten in das Startup.

Automatisierung von Backoffice-Aufgaben

Afori setzt auf eine KI-gestützte Seitenleiste, die sich direkt in den Microsoft-Outlook-Posteingang von Versicherungsmaklern integriert. Die Software soll typische Verwaltungsvorgänge wie Schadenmeldungen, Adressänderungen und Kundenanfragen automatisch erkennen, strukturieren und entsprechende Folgeprozesse anstoßen – ohne dass ein Systemwechsel erforderlich ist.

Die Plattform arbeitet mit sogenannter Agentic AI, die auf realen Anwendungsfällen von Versicherungsmaklern und versicherungsspezifischer Terminologie trainiert wurde. Nach Angaben des Unternehmens können Makler dadurch bis zu eine Stunde Backoffice-Arbeit pro Tag einsparen.

„Versicherungsmakler verbringen immer noch den Großteil ihres Tages mit Verwaltungsaufgaben, eine Belastung, die mit zunehmender Regulierung größer wird“, erklärt Wesemann, der als CEO von Afori fungiert. Die Lösung sei in enger Zusammenarbeit mit Maklern entwickelt worden, um sich nahtlos in deren bestehende Arbeitsabläufe zu integrieren.

Fokus auf den deutschen Markt

Das frische Kapital soll in die Produktentwicklung fließen, Integrationen ausweiten und die Marktakzeptanz in Deutschland vorantreiben. Afori stellt seine Plattform im Oktober auf der DKM 2025 in Dortmund vor, wo Besucher den KI-Assistenten live erleben und mit dem Gründungsteam sprechen können.

Erfahrung aus gescheitertem Wefox-Projekt

Wesemann war zusammen mit Julian Teicke und Dario Fazlic Mitgründer von Wefox, das 2015 als Financefox startete und zwischenzeitlich mit 4,5 Milliarden Dollar bewertet wurde. Banos war der erste Mitarbeiter von Wefox und fungierte dort als Chief Technology Officer.

Das einstige Vorzeigeunternehmen der deutschen Insurtech-Szene geriet jedoch in eine schwere Krise. Nach dem Rücktritt von Gründer Teicke Anfang 2024 musste Wefox sich aus dem deutschen Markt zurückziehen und verkaufte seinen Versicherungsträger. Eine Recherche des „Manager Magazin" hatte aufgedeckt, dass das Unternehmen jahrelang Investoren über die tatsächliche Geschäftsentwicklung getäuscht haben soll. Statt den geplanten Verlust zu reduzieren, weitete sich das Minus 2023 auf 141 Millionen Euro aus. Zeitweise stand sogar eine Insolvenz im Raum.

Die Restrukturierung gestaltete sich schwierig: Wefox verkaufte verschiedene Geschäftsbereiche, darunter den E-Bike-Versicherer Assona. Im Dezember 2024 ging der Versicherungsträger an eine Schweizer Unternehmensgruppe, der deutsche Bestand wurde Anfang 2025 an den Run-off-Spezialisten Darag verkauft. Von der ursprünglichen Vision einer globalen Technologieplattform blieben nur noch lokale Vertriebsaktivitäten in Österreich, der Schweiz, Italien und den Niederlanden übrig.

Bei Afori verfolgen die beiden Gründer nun einen anderen Ansatz: „Wir legen diesmal besonderen Wert auf Klarheit und Fokus“, sagte Wesemann in einem Interview. Statt auf ein Komplettsystem zu setzen, konzentriere sich Afori darauf, eine „intelligente KI-Ebene für bestehende Anwendungen zu schaffen, die vom ersten Tag an spürbaren Mehrwert liefert“.