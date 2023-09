Jawed Barna Ex-Zurich-Vorstand übernimmt Chefposten beim Immobilienmakler

Zum 30. Juni legte Jawed Barna sein Vorstandsmandat bei der Zurich Gruppe nieder. Der Vorstand für Vertrieb und Partnerschaften habe den Versicherer „auf eigenen Wunsch zu verlassen, um sich neuen Herausforderungen außerhalb der Zurich Gruppe zu stellen“, hieß es damals von der Gesellschaft. Barnas Weggang stand im Zusammenhang mit einer Neuordnung der Führungsstruktur beim Versicherungskonzern.

Nun hat Barna einen neuen Job. Der 48-Jährige wechselt die Branche und übernimmt die Leitung eines bekannten Immobilienmaklers. Jawed Barna werde zum 1. November 2023 neuer Chef der Engel & Völkers Gruppe, gibt das Immobilienunternehmen bekannt. Damit tritt er die Nachfolge von Sven Odia (46) an. Odia scheidet aus der Geschäftsführung von Engel & Völkers aus und übernimmt die neu geschaffene Rolle als Präsident. In dieser Funktion werde er die Übergabe an Barna und das Ausrollen der Marke Engel & Völkers in neue Märkte unterstützen, heißt es vom Unternehmen.

Von Köln nach Hamburg

Barna war seit 2005 bei der Zurich Versicherungsgruppe und hatte dort verschiedene Führungspositionen inne. So leitete er unter anderem zwischen 2013 und 2016 das Nahost- und Afrika-Geschäft des Versicherers von Dubai aus. Anschließend stieg er in den Zurich-Vorstand auf, wo er das Vertriebsressort übernahm und zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden wurde.

Mit dem Branchenwechsel geht für Barna auch ein Ortswechsel einher. Er zieht von Köln, dem Hauptsitz der Zurich Gruppe Deutschland, nach Hamburg, wo Engel & Völkers seinen Hauptsitz hat.