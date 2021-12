Exchange Traded Fund China Post setzt auf Coco-Anleihen aus Europa

Der Vermögensverwalter CPG hat einen börsengehandelten Indexfonds aufgelegt, der Contingent Convertible Bonds (Coco-Anleihen) abbildet, die von europäischen Banken in Euro ausgegeben wurden. Der Fonds ist an den Börsen in Amsterdam, London und in der Schweiz gelistet.