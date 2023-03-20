Haben Sie sich schon über den Verkauf Ihrer Maklerfirma Gedanken gemacht? Idealerweise überlegt man sich bereits bei der Gründung einer Firma, wie die Exit-Strategie oder auch Nachfolge aussehen soll, erinnert Dirk Henkies, mit mehr als 100 Bestands- und Firmenkäufen ein Spezialist für die Nachfolge und Übernahme von Versicherungsmaklern.

Firmenverkäufe in der Versicherungsbranche Was muss ich bei einer Exit-Strategie beachten?

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Bereits bei der Gründung über den Exit nachdenken

Warum sollten Sie sich bereits bei der Gründung über Ihre Exit-Strategie Gedanken machen? Ein sehr einfacher Grund ist, dass die Ursache für den Exit plötzlich und unvorhergesehen eintritt: Schwere Krankheit, Unfall oder Tod. Ist die Nachfolge nicht vorbereitet, sehen sich die Familien, neben dem Schmerz der Diagnose oder Verlustes, vor nahezu unlösbaren Aufgaben. Meist folgt dazu ein finanzielles Desaster.

Weitere Gründe, bereits bei der Firmengründung über den Exit nachzudenken, sind jedoch viel positiver und motivierender. Wer bereits bei der Gründung seines Unternehmens über den Exit nachdenkt, kann das Unternehmen komplett darauf ausrichten. Das bedeutet:

Strategien und Prozesse werden basierend darauf erstellt.

Das Mindset aller Beteiligten geht in die gleiche Richtung.

Es besteht eine hohe Chance, die angestrebten Ziele zu erreichen.

Der Fokus wird geschärft.

Die Ziele sind im Blick und Unnötiges wird eliminiert.

Mit welchen Fragestellungen Sie sich bei einer Exit-Strategie befassen sollten:

Unternehmensform: Welche (steuer-)rechtlichen Fallstricke muss ich beachten und bei welcher Unternehmensform ist das Kaufinteresse besonders hoch? Marktentwicklung: Wie wird sich der Markt bis zum Verkauf entwickeln (künstliche Intelligenz, digitales Einkaufen, Informationsbeschaffung der Kunden)? Kundenerwartung: Was werden die Kunden in Zukunft erwarten? Welche Standards etablieren sich (zum Beispiel einfache, schnelle, stetige und ortsunabhängige Verfügbarkeit werden von anderen Bereichen in die Versicherungsbranche übertragen)? Transparenz des Unternehmens: Wie kann ich die wirtschaftliche Situation meines Unternehmens verständlich und transparent darstellen, sodass der Nachfolger ein Kaufangebot unterbreiten kann? Für die Kaufpreisermittlung ist eine Übersicht aller Einnahmen und Ausgaben grundlegend.

Einfache Übernahme: Wie kann ich die Übernahme einfach gestalten? Nachfolger haben ein großes Interesse, das zu übernehmende Unternehmen einfach und mit möglichst wenig Aufwand in das eigene System zu integrieren. Kunden lassen sich auch dann leichter weitergeben, wenn sie vom System der Betreuung und nicht nur vom Menschen, der es umsetzt, überzeugt sind.



Oft hilft es, wenn eine externe und neutrale Person bei der Exit-Planung unterstützt. Wir beraten Sie gerne.

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