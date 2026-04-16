Erst vor einem guten Jahr war er in Oberursel angetreten, nun wird Bastian Roeder, Co-Vorstand bei BCA, den Pool schon wieder verlassen, wie DAS INVESTMENT Versicherungen erfuhr.

Gerade einmal eineinhalb Jahre ist es her, dass Bastian Roeder als drittes Mitglied den Vorstand der Unternehmensgruppe um den Maklerpool BCA aufstockte. Jetzt läuft sein Vertrag aus – und soll nicht verlängert werden, wie zunächst laut Insider-Informationen aus dem Umkreis von BCA zu erfahren war. Demnach sei der Abgang Roeders am Donnerstag, 16. April 2026, vor den versammelten Mitarbeitern verkündet worden. Roeder selbst habe keine Vertragsverlängerung angestrebt.

„Bastian K. Roeder, Vorstand Vertrieb, Marketing & Service, hat sich nach einer intensiven und erfolgreichen Phase aus persönlichen Gründen sowie in vertrauensvoller Abstimmung und im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat entschlossen, seinen zum Jahresende 2026 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern“, heißt es dazu von BCA auf Anfrage unserer Redaktion.

In einer später versendeten hauseigenen Mitteilung dankt der BCA-Aufsichtsrat dem Vorstand Roeder und würdigt sein Wirken für BCA: „Herr Roeder hat mit großem Mut und Geschick sowie einer klaren strategischen Handschrift die Leistungsfähigkeit der BCA deutlich gestärkt und die Marktposition der BCA als innovativer Servicepartner für Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler und Vertriebe sichtbar ausgebaut“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Ralf Berndt.

Formal läuft Roeders Vorstandsvertrag noch bis Jahresende, allerdings dürfte er die operative Tätigkeit bereits früher niederlegen. Wann genau Roeders Tätigkeit endet, ist nicht bekannt.

Roeder kam nach Abgang von Rolf Schünemann

Die Tätigkeit der Co-Vorstände Frank Ulbricht und Roman Schwarze bleibt von Roeders Abgang unberührt.

Erst im November 2024 war der jetzt scheidende Vorstand ins Amt gekommen – als Antwort auf eine fast einjährige Lücke in dem Gremium, die der vorherige Vorstandschef Rolf Schünemann nach seinem Weggang Ende 2023 hinterlassen hatte.

Für eine Übergangszeit hatten Ulbricht und Schwarze das Unternehmen zu zweit weitergeführt – bevor schließlich Roeder dazugeholt wurde. Diese Situation wird sich jetzt ein zweites Mal ergeben. Ein Nachfolger für Roeder steht einstweilen nicht fest.

Roeder war vor seinem Wechsel zur BCA als Leiter Konzernentwicklung beim Versicherer Signal Iduna beschäftigt gewesen – einer der Versicherungsgesellschaften, die zusammen die Mehrheitsanteile an BCA halten. In seinem Vorstandsjob sollte er eben das in den Pool einbringen, was man bei der BCA strategisch ausbauen will: Versicherungsexpertise. Formal wurden Roeder die Bereiche Versicherung und Vorsorge, Vertrieb, Marketing und Partnermanagement zugeordnet.

Wachstumspläne bei Versicherungen

Der Pool hat zuletzt ambitionierte Wachstumspläne im Versicherungsbereich formuliert. „Die BCA war früher mehr auf das Investmentgeschäft fokussiert. Meine Mission ist, BCA auch als Versicherungspool noch stärker im Markt zu positionieren“, hatte Roeder kurz nach seinem Amtsantritt im Dezember 2025 gegenüber DAS INVESTMENT Versicherungen erklärt. Neben neuen Einzelvermittlern wolle man auch mittelständische Versicherungsvertriebe gewinnen, lautete der Plan.

Mit der Anbindung der OVB Vermögensberatung, einem Vermittlerverbund mit mehr als 1.200 deutschlandweit tätigen Einzelvermittlern, hat die BCA im vergangenen Jahr auch bereits einen großen Schritt in die angepeilte Richtung gemacht.

Ein weiterer strategischer Plan der BCA: der Einsatz von Gebietsdirektoren für die Partnerbetreuung in der Fläche. „Wir bauen unsere Service- und Betreuungskapazität weiter aus und installieren zudem Gebietsdirektionen vor Ort“, hatte Roeder damals in Aussicht gestellt.

Weiterer strategischer Fokus der BCA sollte die von Roeder betreute Initiative „Freshminds“ – zur Akquise jüngerer Makler – sowie der Ausbau des Geschäfts mit älteren Maklerpartnern sein. In dem Zuge hatte die BCA auch prominent auf ihren Nachfolge-Service, unter anderem mittels einer Maklerrente, verwiesen. Nebenher wurde das hauseigene CRM der BCA, „Diva“, kontinuierlich ausgebaut.

Mit der bald wieder vakanten Vorstandsstelle wird der Pool seine Strategie auf dem Gebiet Versicherungen noch einmal nachkalibrieren müssen.

Über BCA

BCA wurde 1985 gegründet und ist der älteste weiter existierende Maklerpool am deutschen Markt. An BCA angeschlossen ist die Bank für Vermögen (BfV), über die BCA auch ein Haftungsdach anbietet. Die Gruppe zählt knapp 9.000 angebundene Vermittler und erzielte 2024 einen Umsatz von gut 80 Millionen Euro. Haupteigentümer sind neun Versicherungsunternehmen, von denen jedes maximal 9,99 Prozent der Anteile halten darf.

Anmerkung der Redaktion: BCA hat den Wechsel im Vorstand am Morgen des 17. April mit einer Pressemitteilung öffentlich gemacht. Wir haben den Kommentar des Aufsichtsrats nachträglich ergänzt.