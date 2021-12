Exklusiv: Vertriebsleiter von Fidelity geht zu Pioneer Investments

Nils Hemmer, Leiter Vertrieb an unabhängige Finanzberater und Versicherungen, wird Fidelity verlassen. Damit folgt er auf Christian Wrede Marion Dreßler und Stephan Volkmann , die seit Februar dieses Jahres dem Unternehmen ebenfalls den Rücken gekehrt haben. Hemmer wechselt zu Pioneer Investments, wo er die Position des Leiters für Wholesale und den Drittpartei-Vertrieb übernimmt. Das Unternehmen hat die Personalie auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.com bestätigt. Bei Fidelity steht noch kein Nachfolger für Hemmer fest. Seine Aufgaben im Versicherungsbereich übernehmen vorübergehend Claude Hellers und Luis Caceres. Philipp von Königsmarck wird die unabhängigen Berater betreuen, bis ein Nachfolger für Hemmer gefunden wird. Während einige Fach- und Führungskräfte Fidelity verlassen, kehren andere ehemalige Mitarbeiter zum Unternehmen zurück. So wird Claudia Blumenthal ab Oktober Marketingleiterin für Deutschland und Österreich. Einen Monat später folgt ihr dann Jörg Moberg als neuer Leiter für Unternehmenskommunikation in Kontinentaleuropa. Blumenthal war vier Jahre lang Marketing Direktorin bei Fidelity, bis sie 2001 zu Credit Suisse wechselte. Momentan leitet sie ihre eigene Beratungsagentur, mit der sie Beratungen für das Training und Coaching von Führungskräften anbietet. Auch Moberg kehrt auf einen ihm vertrauten Posten zurück: Bis 2006 arbeitete er acht Jahre lang europaweit für Fidelity in leitenden Funktionen der Unternehmenskommunikation. Aktuell ist er bei der Deutschen Bank beschäftigt, wo er als das Kommunikationsmanagement im Privat- und Geschäftskundenbereich verantwortet.