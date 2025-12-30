Die wichtigsten Trends in der Versicherungsbranche 2026
Welche Produkte werden 2026 an Bedeutung gewinnen? Wo drohen Absatzeinbrüche? Wie wirkt sich der EU AI Act für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in Unternehmen, der ab August 2026 vollständig greifen wird, auf die Versicherer aus? Welche regulatorischen Hürden werden den Gesellschaften am meisten zu schaffen machen?
Diese und andere Fragen stellte DAS INVESTMENT den Vorständen mehrerer Versicherer in Deutschland. Die Antworten zu den allgemeinen Vertriebstrends 2026 finden Sie in unserer Bildstrecke.
Anmerkung der Redaktion: DAS INVESTMENT forderte die befragten Gesellschaften ausdrücklich dazu auf, auch Expertinnen zu Wort kommen zu lassen, da Frauen in der Versicherungsbranche eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Trotzdem bekamen wir auf die Fragen zum ersten Teil der Umfrage, den allgemeinen Vertriebstrends, lediglich eine Antwort einer Vorständin. Eine weitere Antwort kam von einer Leiterin der Unternehmenskommunikation. Welche Rolle Frauen in der Versicherungswirtschaft spielen und welche Versicherungsarbeitgeber besonders frauenfreundlich sind, erfahren Sie hier.
„Wir sehen für 2026 keine wesentlichen Änderungen gegenüber 2025, da sich die Rahmenbedingungen voraussichtlich nicht verändern werden. Allerdings könnte die sich für 2027 abzeichnende Reform der privaten Altersvorsorge (pAV) bereits ihre Schatten vorauswerfen. Dies könnte dazu führen, dass Bürger ihre Vorsorgeentscheidungen hinauszögern.
Unabhängig davon erwarten wir eine stabile Nachfrage nach Rentenversicherungen, weil das Bewusstsein für die Notwenigkeit privater Vorsorge aufgrund der jüngsten Diskussionen über die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung nochmals gestiegen ist. 2026 bietet gute Chancen: Wir erwarten eine steigende Nachfrage nach kapitalmarktorientierten Altersvorsorgeprodukten in allen drei Schichten. Die demografische Entwicklung und die aktuellen, kritischen Debatten über die langfristige Finanzierbarkeit der gesetzlichen Rentenversicherung schärfen das Bewusstsein der Bürger für die Notwendigkeit ergänzender eigeninitiierter Vorsorge zur Wahrung des eigenen Wohlstands im Alter.
Die Kombination aus steuerlichen Anreizen und dem Wunsch nach langfristiger Sicherheit und Effizienz macht fondsgebundene Rentenprodukte besonders attraktiv. Steigende Lohnnebenkosten und höhere Beitragsbemessungsgrenzen bieten insbesondere in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) neue Anreize und größere Dotierungsspielräume, um eine auskömmliche staatlich geförderte Zusatzversorgung aufzubauen. Der Bedarf an einer privaten Absicherung der Arbeitskraft ist unverändert hoch. Dies betrifft insbesondere die junge Generation, die hierfür noch keine finanziellen Reserven aufbauen konnte. Daher sind zunehmend flexible Lösungen gefragt, die sich an veränderte Erwerbsbiografien anpassen lassen und Karriereschritte unkompliziert und fair begleiten.
Ein weiterer bedeutender Trend ist die fortschreitende Digitalisierung, insbesondere durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI). Diese Technologien sind bereits heute echte „Gamechanger“ für zahlreiche unserer Geschäftsbereiche – sie ermöglichen nicht nur die Automatisierung von Prozessen, sondern verbessern auch das digitale Kundenerlebnis nachhaltig. Wir unterstützen unsere Kunden und Vertriebspartner bereits heute mit dem Einsatz von KI und Digitalisierung an neuralgischen Punkten innerhalb verschiedener Prozesse: von flankierenden Services in der Beratung über den Abschluss der Police bis hin zum Leistungsfall und dessen Abwicklung. Bei allen Vorteilen, die KI und Digitalisierung mit sich bringen, sind wir davon überzeugt, dass der Faktor „Mensch“ auch künftig eine entscheidende Rolle spielen wird.
Neben dem Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) II sehen wir für 2026 keine wesentlichen regulatorischen Veränderungen. Vielmehr erwarten wir für 2027 mit der Reform der geförderten privaten Altersvorsorge (pAV) und dem möglichen Start der „Frühstart-Rente“ gravierende Veränderungen für den Altersvorsorgemarkt. Das Jahr 2026 wird für die Verabschiedung dieser gesetzlichen Initiativen entscheidend sein.“