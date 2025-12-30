Welche Produkte werden 2026 an Bedeutung gewinnen? Wo drohen Absatzeinbrüche? Wie wirkt sich der EU AI Act für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in Unternehmen, der ab August 2026 vollständig greifen wird, auf die Versicherer aus? Welche regulatorischen Hürden werden den Gesellschaften am meisten zu schaffen machen?

Diese und andere Fragen stellte DAS INVESTMENT den Vorständen mehrerer Versicherer in Deutschland. Die Antworten zu den allgemeinen Vertriebstrends 2026 finden Sie in unserer Bildstrecke.

Anmerkung der Redaktion: DAS INVESTMENT forderte die befragten Gesellschaften ausdrücklich dazu auf, auch Expertinnen zu Wort kommen zu lassen, da Frauen in der Versicherungsbranche eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Trotzdem bekamen wir auf die Fragen zum ersten Teil der Umfrage, den allgemeinen Vertriebstrends, lediglich eine Antwort einer Vorständin. Eine weitere Antwort kam von einer Leiterin der Unternehmenskommunikation. Welche Rolle Frauen in der Versicherungswirtschaft spielen und welche Versicherungsarbeitgeber besonders frauenfreundlich sind, erfahren Sie hier.

pAV-Reform und Digitalisierung 1 / 12 Thomas Lüer, Mitglied des Vorstands und Vertriebschef bei HDI Deutschland. Bildquelle: HDI