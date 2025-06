Der Sitz der Talanx-Gruppe in Hannover. HDI ist eine Marke innerhalb des Konzerns.

Der Sitz der Talanx-Gruppe in Hannover. HDI ist eine Marke innerhalb des Konzerns. | Foto: Imago Images / localpic

1. Wie wirken sich die weiterhin stark steigenden Preise für Ersatzteile und Werkstattarbeiten konkret auf Ihre Schadenbilanz aus? Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um diese Kostensteigerungen abzufedern?

HDI: Der inflationären Entwicklung bei den Preisen für Ersatzteile und Werkstattverrechnungssätzen versuchen wir als nachhaltiger Versicherer unter anderem mit dem Thema „Instandsetzung vor Erneuerung“ entgegenzuwirken. Weiterhin planen wir, die Zusammenarbeit mit Partnerwerkstätten weiter auszubauen, um unseren Kunden im Falle eines Kasko-Schadens oder auch geschädigten Dritten einen attraktiven Reparaturservice zu bieten. Beide Maßnahmen können dabei helfen, die steigenden Ersatzteilkosten abzumildern.

2. Welche Erwartungen haben Sie an die langfristige Wirkung der Reparaturklausel, die erst ab 2045 vollen Wettbewerb auf dem Ersatzteilmarkt ermöglichen soll?

Die Klausel wird in Zukunft dazu beitragen, dass durch mehr Wettbewerb die Preise für Ersatzteile gedämpft werden. Bis dahin wird es in Abhängigkeit zu weiteren Faktoren, wie zum Beispiel steigende Arbeitslöhne und Energiekosten, wahrscheinlich auch zu weiteren Preissteigerungen bei Ersatzteilen kommen. Ein Ende der inflationären Entwicklung bei den Preisen für Ersatzteile und Werkstattverrechnungssätzen ist derzeit nicht in Sicht.

3. Die Prämien sind bereits deutlich gestiegen, dennoch schreiben viele Anbieter Verluste. Welche weiteren Beitragserhöhungen halten Sie in den nächsten Jahren für unvermeidlich, um wieder profitabel zu werden?

Ob und welche Beitragserhöhungen in den nächsten Jahren noch notwendig sein werden, lässt sich heute noch nicht sagen.

4. Gerade in der Vollkaskoversicherung übersteigen die Ausgaben weiterhin die Beitragseinnahmen. Planen Sie spezielle Maßnahmen oder Produktanpassungen, um hier die Wirtschaftlichkeit wiederherzustellen?

Neben der Förderung der Einsteuerung in unsere Partnerwerkstätten werden wir die Attraktivität bei der Auswahl höherer Selbstbeteiligungen erhöhen.

5. Wie stark beeinflussen Naturereignisse wie Hagel oder Überschwemmungen Ihre Kalkulation für die kommenden Jahre? Gibt es Pläne, die Prämien regional oder risikobasiert stärker zu differenzieren?

Über die Regionalklasse in der Kfz-Versicherung werden die Beiträge bereits differenziert. Eine weitere Notwendigkeit der Differenzierung sehen wir aktuell nicht.

6. Die Bafin fordert eine angemessene Berücksichtigung der Schadeninflation bei der Prämienkalkulation. Wie setzen Sie diese Vorgaben konkret um und wie kommunizieren Sie dies gegenüber Ihren Kunden?

Wir kalkulieren unsere Tarife weiterhin nach den bewährten aktuariellen Grundsätzen und berücksichtigen dabei die aktuellen Entwicklungen ebenso wie die Einschätzung der Bafin.

7. Ich habe kürzlich von einem Brancheninsider den Hinweis bekommen, dass viele Kfz-Versicherer ihre Neugeschäftstarife aktuell deutlich erhöhen, um einer „Flucht in die Tarifumstellung“ vorzubeugen. Können Sie das bestätigen? Welche Strategien verfolgen Sie, um Kunden trotz steigender Prämien zu halten?

Unsere Kunden schätzen unseren Service und unsere leistungsstarken Produkte. Außerdem steht unser Vertrieb den Kunden mit Rat und Tat zur Seite, um im Bedarfsfall prämienoptimierende Anpassungen zum Vertrag identifizieren zu können. Zu nennen sind hier zum Beispiel die Reduzierung der jährlichen Fahrleistung oder die Vereinbarung einer höheren Selbstbeteiligung. Grundsätzlich stoßen wir aber auch bei vielen unserer Kunden auf Verständnis für die Notwendigkeit von Prämienerhöhungen.