„Eine drei Grad wärmere Welt ist nicht mehr versicherbar“, erklärte vor kurzem Robert Linnemann, der im Omnikanal-Team der Versicherungsgesellschaft Axa die Vertriebsentwicklung in den Bereichen Investment, Leben & Sparen verantwortet, im Gespräch mit DAS INVESTMENT. Um zum Klimaschutz beizutragen, bietet die Axa laut Linnemann Produkte an, wo man mit einfachen Klicks seine Nachhaltigkeitspräferenzen angeben kann. Darüber hinaus gibt es bei Axa die Fonds-Rente Just Green Invest, in der nur nachhaltige, also Artikel 8- und 9-Fonds wählbar sind, die die CO2-Reduktion in ihrer Anlagestrategie als Ziel verankert haben.

„Nur der, der heute in die notwendige Transformation investiert, kann langfristig auch gute Renditen erwirtschaften - gerade bei der Altersvorsorge“, pflichtete Gunnar Boysen, Leiter Maklervertrieb in Hamburg und Berlin bei der Allianz Leben bei. „Ohne Nachhaltigkeit keine Rendite“. Als Investor habe man einen großen Hebel und sei in der Lage, notwendiges Kapital für die Transformation der Wirtschaft bereit zu stellen. Daher investiert die Allianz laut Boysen gezielt in Geschäftsmodelle, die zur Reduktion der Treibhausgase oder zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. „Ich glaube, über Kapitalströme erzielt man die größte Wirkung“, sagte Boysen.

Doch auch als Unternehmen, die in Deutschland ihren Hauptsitz oder zumindest größere Dependancen haben, könnten Versicherer viel in Sachen Umweltfreundlichkeit und Klimaschutz bewirken. Doch tun sie das wirklich? DAS INVESTMENT fragte nach. Die Antworten lesen Sie in unserer Bildstrecke.

>> Wie Nuklearwaffen in ein als nachhaltig deklariertes Portfolio kommen und warum Artikel-8- und Artikel-9-Klassifizierungen nicht ausreichen, um sicherzugehen, dass es sich um wirklich nachhaltige Fonds in einer Fondspolice handelt, erfahren Sie hier.

