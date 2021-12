Exklusivkonzert und Tour-Sponsoring Helene Fischer singt für die DVAG

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist Sponsor der „Helene Fischer Stadiontour 2015“. Das ließ sich der Versicherungsbote von der DVAG bestätigen. Mit dem Sponsorenvertrag habe sich „die DVAG umfangreiche Kommunikationsrechte“ von der Sängerin gesichert. Diese soll die Vermögensberatung „im Umfeld der Tour“ nutzen können.



Was das konkret bedeutet? Fischer wird am 11. Juni auf der 40-jährigen Geburtstagsfeier der DVAG ein Exklusivkonzert geben. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr 7.000 Vermittler samt Familien auf vier Kreuzfahrtschiffen nach Malta schipperte, will die DVAG dieses Jahr ihre Mitarbeiter mit einem Familientag in der Commerzbank-Arena in Frankfurt beglücken. Fischers Konzert soll das Highlight der Veranstaltung sein.



Als Rednerin oder Moderation, wie es beispielsweise Jürgen Klopp machen wird, wird Fischer für die DVAG jedoch nicht auftreten, so der Bericht weiter. Wie viel Fischer von der DVAG für das Tour-Sponsoring erhält, ist indes nicht bekannt. Die 14 geplanten Konzerte sind allerdings schon ausverkauft.