Exodus bei Aktienfonds

Die Kursstürze des jungen Börsenjahres haben das Vertrauen der deutschen Privatanleger in Aktienfonds schwer erschüttert. Das geht aus der aktuellen Absatzstatistik des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) hervor. Demnach flossen aus Produkten dieser Kategorie zwischen Januar und März insgesamt knapp 3,3 Milliarden Euro ab. Das sind 1,7 Prozent ihres aktuellen Volumens.Rund die Hälfte der Abflüsse bei Aktienfonds gab es im März. Ein Minus von 1,7 Milliarden Euro verzeichnen ebenso Geldmarktfonds. Dank hoher Zuflüsse im Januar und Februar führt diese Anlageklasse aber die Rangliste der Fondsverkäufe im ersten Quartal an (plus 5,4 Milliarden Euro). Auf dem zweiten Platz folgen weitere sicherheitsorientierte Investments: Offene Immobilienfonds und Mischfonds mit jeweils 3,1 Milliarden Euro. „Das Vertrauen in offene Immobilienfonds scheint nachhaltig zurückgekehrt“, kommentiert BVI-Hauptgeschäftsführer Stefan Seip.Dachfonds flossen im letzten Jahr vor der Abgeltungssteuer bislang 2,6 Milliarden Euro zu.