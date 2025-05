Schroders: Fondsmanager-Exodus während Konzernumbau

Ebenfalls auf dem Absprung sind die erfahrenen Multi-Mandate-Manager Alix Stewart (Anleihen) und Nick Kissack (Aktien). Stewart leitete bis Mitte 2024 den Global Corporate Bond Fonds mit einem Volumen von rund 1,96 Milliarden Euro, während Kissack für den UK Alpha Plus Fund verantwortlich zeichnete. Dieser wird jedoch seit dem 27. März 2025 nicht mehr vertrieben.

Die Liste der Abgänge wird komplettiert durch Martha Metcalf, die den milliardenschweren ISF Global High Yield Fund seit 2015 verantwortete, sowie Peter Reinmuth und Chris Richards, die gemeinsam den Schroders ISF Asian Convertible Bond Fonds managten.

Auch im mittleren Management gibt es Bewegung: Douglas Bourne, Länderchef für den Nahen Osten, wird das Unternehmen Ende des Monats verlassen. Intern wurden zudem Positionen neu besetzt: Tom Grady wechselte ins Value-Team, während Martin Skanberg nun den konsolidierten Schroders European Fund beaufsichtigt.

Fokussierung auf neun Kernstrategien

Die Personalumwälzungen sind Teil eines größeren Transformationsplans. Künftig will sich Schroders auf neun Kernstrategien konzentrieren: vier im Aktienbereich, vier im Anleihensektor und eine im Multi-Asset-Segment. Gleichzeitig baut der Vermögensverwalter sein Geschäft in den margenstärkeren Bereichen Wealth Management und Private Markets aus.

Überraschend kündigte Oldfield im März zudem den Einstieg ins europäische ETF-Geschäft an: Noch in diesem Jahr will Schroders aktive ETFs in Europa auflegen. Bislang bietet der Asset Manager börsengehandelte Fonds nur in Australien und den USA an.

Kosten der Transformation

Die Umstrukturierung soll nach Angaben des Vermögensverwalters innerhalb von zwei Jahren einen positiven Effekt auf das Ergebnis haben. Der Konzern rechnet allerdings mit Implementierungskosten von rund 200 Millionen Pfund, die hauptsächlich in den ersten beiden Jahren anfallen werden.

Obwohl Schroders im vergangenen Jahr einen Nettoabfluss von Kundengeldern in Höhe von umgerechnet 5,5 Milliarden Euro verzeichnete, konnte das verwaltete Vermögen dank Markteffekten um vier Prozent auf 923 Milliarden Euro steigen. Der operative Gewinn sank um drei Prozent auf 759 Millionen Euro, während der Gewinn vor Steuern um 14 Prozent auf 661 Millionen Euro zulegte.