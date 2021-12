Expansion: Alceda baut Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum aus

Alceda erweitert seine Geschäfte im asiatisch-pazifischen Raum. Dazu kooperiert der Strukturierungsdienstleister mit dem Investment Manager APN Property Group.APN ist seit über 15 Jahren im Management von Immobilienfonds im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Der Kundenkreis besteht aus institutionellen Investoren und vermögenden Privatanlegern. Schwerpunkt ist das Geschäft mit Real Estate Investment Trusts (Reits) und Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen mit günstigen Bewertungen und zuverlässigen Cash-Flows.Zusammen legen die beiden Unternehmen den langjährig etablierten Asien Reits-Fonds von APN als Luxemburger Gegenstück zum Vertrieb in Europa neu auf.Die 2007 gegründete Alceda ist seit 2012 mit einer Vertretung in Hongkong im asiatisch-pazifischen Raum aktiv. Geschäftsführer des Büros ist Christian Stoiber. Bevor Stoiber für Alceda arbeitete, war er unter anderem für die Citibank und die Bank of America tätig.