Expansion geht weiter Vertriebszulassung: Jyske Capital nimmt Kurs auf österreichischen Markt

Nach dem Ausbau des Vertriebs in Deutschland im laufenden Jahr hat Jyske Capital ausgewählte Strategien an den österreichischen Markt gebracht. „Die Vertriebszulassung für Österreich ist ein wichtiger Schritt auf unserem Wachstumskurs im deutschsprachigen Raum“, erläutert Henning Mortensen, Head of Jyske Capital. Ab sofort sind in Österreich die folgenden vier Fonds der auf Risikomanagement spezialisierten Fondsboutique zum öffentlichen Vertrieb zugelassen:

„Wir beobachten eine starke Nachfrage nach risikoreduzierten Fondslösungen. Daher haben wir uns für bewährte Strategien aus den Bereichen Multi-Asset und Low-Volatility-Aktien entschieden, sowie für hochverzinsliche Unternehmensanleihen als Option für die strategische Asset Allokation“, begründet Thomas Justen, verantwortlich für das Publikumsfondsgeschäft und den Wholesale-Geschäftszweig, die Fondsauswahl. Der 45-Jährige betreut österreichische Kunden vom Standort Frankfurt am Main aus zusammen mit seinem Kollegen Thomas Brand (52), der Ansprechpartner für institutionelle Kunden wie Pensionskassen und Versicherungen ist.

Jyske Capital hatte die beiden erfahrenen Sales-Spezialisten für die D/A/CH-Region im Zuge der Wachstumsoffensive im deutschsprachigen Raum im ersten Quartal 2017 an Bord geholt.

Jyske Capital – Teil einer etablierten Bank

Jyske Capital verwaltet derzeit ein Vermögen in Höhe von rund 21 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Jyske Capital ist Teil der Jyske-Bank-Gruppe. Die zweitgrößte börsennotierte Bank Dänemarks wurde 1967 gegründet und feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.