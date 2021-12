Expansive Geldpolitik Eugen Weinberg: Darum wird der Goldpreis langfristig steigen

„Angesichts der Turbulenzen an den Aktienmärkten war Gold in den vergangenen Wochen tatsächlich ein sicherer Hafen“, zitiert das Handelsblatt aus einem Vortrag von Eugen Weinberg auf der Anlegermesse „Invest“ in Stuttgart. Die Goldpreise sind gestiegen, weil die Aktien gefallen sind, erklärte der Leiter des Rohstoffresearchs bei der Commerzbank

Auch langfristig geht Weinberg von steigenden Goldpreisen aus. Als Grund dafür gibt er die expansive Geldpolitik an. „Die Zentralbanken tun im Moment alles, um die Währungen kaputt zu machen“. Trotzdem rät der Rohstoffspezialist von Gold als Spekulationsobjekt ab: „Durch Gold wird man nicht reich. Gold hat auch nicht den Zweck, Kapital zu vermehren. Es geht darum, Kapital vor Verlusten zu schützen."