in Podcasts

Link wurde in die Zwischenablage kopiert

In dieser Folge von Expedition Investment tauchen wir in die Welt der Collectibles ein und zeigen, worauf man achten sollte, wenn man Sammelobjekte auch als Wertanlage betrachtet.

Expedition Investment ist zurück! In den neuen Folgen werden verschiedene Schwerpunktthemen beleuchtet.

Expedition Investment ist zurück! In den neuen Folgen werden verschiedene Schwerpunktthemen beleuchtet. | Foto: Edelstoff Media

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Was haben ein Picasso-Gemälde, eine Pokémon-Karte und eine Flasche edler Pinot Noir gemeinsam? Sie alle können nicht nur das Herz von Sammlern höherschlagen lassen, sondern auch als Investment eine interessante Alternative zu klassischen Geldanlagen sein.

In der aktuellen Folge von Expedition Investment tauchen wir tief in die Welt der Collectibles ein und beleuchten, worauf man achten sollte, wenn man Sammelobjekte nicht nur aus Leidenschaft, sondern auch als Wertanlage betrachtet.

Vom Überraschungsei zur Wertanlage: Was zählt als Collectible?

Sammeln beginnt oft aus einer persönlichen Leidenschaft – sei es das Panini-Album aus der Kindheit, seltene Fußballtrikots oder Actionfiguren. Doch nicht alles, was gesammelt wird, ist automatisch eine lohnende Geldanlage. Entscheidend für den Wert eines Sammelobjekts sind Faktoren wie Seltenheit, Zustand, kulturelle Relevanz und natürlich die Nachfrage.

Bestes Beispiel: Die Air Jordans, die Michael Jordan 1998 im NBA-Finale trug, wurden für 2,2 Millionen Dollar versteigert. Oder eine Patek Philippe Grandmaster Chime, die auf einer Auktion 31 Millionen Dollar einbrachte.

Whisky, Kunst und Co.: Was taugt als Investment?

Wer mit Sammelobjekten langfristig Geld verdienen möchte, muss sich nicht nur mit dem jeweiligen Markt auskennen, sondern auch die Eigenheiten der einzelnen Anlageklassen berücksichtigen. Im Vergleich zu klassischen Finanzanlagen haben Collectibles einige Besonderheiten. Erstens sind sie nicht liquide – das heißt, sie lassen sich nicht einfach auf Knopfdruck verkaufen, sondern benötigen den richtigen Käufer. Zweitens können Preise stark von Trends und Hypes beeinflusst werden. eine Pokémon-Karte heute ein Vermögen wert sein – und in zehn Jahren kaum noch gefragt.

Whisky: Die goldene Spirituose?

Whisky zählt zu den Top-Performern unter den Luxusgütern. Doch nicht jede Flasche ist automatisch ein Vermögen wert. „Der Hype um Whisky ist in den letzten Jahren gestiegen. Gleichzeitig ist die Zeit vorbei, wo man noch günstig Flaschen kriegen konnte, die heute ein Vermögen wert sind. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen“, erklärt DAS INVESTMENT-Chefredakteur Christoph Fröhlich. Es ist also alles andere als ein Selbstläufer.

Hier geht es zur Folge übers Sammeln und Investieren:

Kunst als Investment? Komplex, aber lukrativ.

Der Kunstmarkt ist seit Jahrhunderten etabliert, hat aber hohe Einstiegshürden. Man braucht neben einer guten Expertise auch die finanziellen Möglichkeiten, um hier zu investieren. Auch der Zustand und eine entsprechende Lagerung müssen gewährleistet sein.

ETFs im Fokus Bleiben Sie mit unserem ETF-Newsletter auf dem Laufenden. Jede Woche erhalten Sie analysen und Strategien rund um Indexfonds – direkt ins Postfach. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Gerade weil Kunstwerke namhafter Künstler oft Rekordsummen erzielen, spielt Authentizität eine entscheidende Rolle.

Sammelkarten und Sneaker: Die neue Generation der Collectibles.

Ob Pokémon-Karten oder limitierte Sneaker – moderne Collectibles haben in den letzten Jahren rasant an Wert gewonnen. Gerade bei Sammelkarten ist ein Einstieg schon mit kleinen Budgets möglich und eine Lagerung ist problemlos in den eigenen vier Wänden möglich.

Doch wird man deshalb mit Sammelkarten locker seine Altersvorsorge auf die Beine stellen können? Eher nicht. Denn mit Blick auf den Markt gilt: Während einige Karten Tausende wert sind, bekommt man für die meisten nur ein paar Cent.

Collectibles in Shares kaufen: Einstieg für jedermann?

Während ein Kunstwerk oder ein Oldtimer oft hohe fünf- oder sechsstellige Beträge kostet, gibt es mittlerweile Möglichkeiten, sich auch mit kleinen Summen an Collectibles zu beteiligen. Plattformen wie zum Beispiel Timeless bieten an, Anteile an wertvollen Sammelobjekten zu erwerben.

Jedes Sammlerstück wird vor der Aufnahme ins Portfolio auf Echtheit geprüft, wie Anna Oerter, Asset Strategy Managerin bei Timeless, erklärt. „Wir lassen uns Echtheitszertifikate zuschicken, prüfen die Provenienz, also wem das Objekt vorher gehörte, und holen teilweise auch externe Gutachten ein.“

Doch lohnt sich dieses Konzept wirklich? „Wir haben bei Timeless Objekte, die sich innerhalb von Minuten verkaufen – wie zum Beispiel eine Rolex Daytona, die in unter einer Stunde weg war“, so Oerter. Trotzdem sollten Anleger Geduld mitbringen: „Natürlich haben wir auch manche Stücke, die sich sehr schnell wieder verkaufen lassen, aber grundsätzlich sollte man mit einer langfristigen Anlagestrategie reingehen.“

Sammeln mit Strategie: Die goldenen Regeln für Collectibles-Investments

Ob erfahrener Sammler oder Einsteiger – ein paar Grundprinzipien helfen, Fehlkäufe zu vermeiden und das Beste aus einem Investment in Collectibles herauszuholen:

Investiere nur in Dinge, die du verstehst oder liebst. Leidenschaft führt oft zu Expertenwissen – und das ist entscheidend. Zustand ist alles. Eine unversehrte Originalverpackung oder ein tadelloser Zustand machen den Unterschied zwischen Wertsteigerung und Wertverlust. Echtheit prüfen. Zertifikate, Provenienznachweise und Gutachten sind unerlässlich. Den Markt beobachten. Trends und Hypes können den Preis beeinflussen – aber nicht jeder Hype hält ewig. Geduld haben. Collectibles sind keine liquide Anlage. Ein Verkauf kann Jahre dauern. Diversifikation ist auch hier das A und O. Nicht alles in ein Collectible oder eine Asset-Klasse investieren. „Man sollte nicht nur in eine Kategorie investieren, sondern in verschiedene, um Risiken zu minimieren und Stabilität zu fördern“, empfiehlt Oerter.

Ob Whisky, Kunst oder Sammelkarten – Sammeln als Investment kann spannend und lukrativ sein, birgt aber auch Risiken. Wer strategisch vorgeht, sich informiert und eine Leidenschaft für das Gesammelte hat, für den kann ein Picasso, Pikachu oder Pinot Noir eine spannende Diversifikation im Portfolio sein.