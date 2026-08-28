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In der neuen Folge von Expedition Investment sprechen die beiden Hosts Birte Penshorn und Martin Vornweg-Brückner über einen Mann, dessen Ideen die Geldanlage bis heute prägen: Benjamin Graham.

Graham wächst in New York in ärmlichen Verhältnissen auf und verliert das Familienvermögen gleich zweimal an der Börse – einmal als Kind, einmal als etablierter Investor. Aus diesen Rückschlägen entwickelt er eine Denkschule, die bis heute als Fundament des Value Investing gilt.

Birte und Martin sprechen über Grahams wichtigste Bücher, über ein Bild, das er für die Launen des Marktes erfunden hat, und darüber, wie stark er einen späteren Star-Investor beeinflusste, der sogar bei ihm studierte. Wie eng die Verbindung wirklich war und welche folgenreiche Ausnahme sich Graham selbst einmal erlaubte, hören Sie in der aktuellen Folge.

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