Wir starten in unserer neuen Folge von „Expedition Investment“ nicht beim Produkt, sondern bei dir: Wofür legst du an, wie lange, was bleibt nach dem Notgroschen, wie viel Schwankung hältst du aus?

Weiter geht es mit Antworten auf die Fragen, warum für viele ein weltweit gestreuter Aktien-ETF der solide Kern ist, weshalb Sparpläne Disziplin verlangen und wie du Themen-ETFs als kleine Beilage verstehst und nicht als Hauptgericht.

Und es gibt vier einfache Checks für die konkrete ETF-Auswahl. Mit klaren und verständlichen O-Tönen einiger früherer Expeditions-Gäste, wie Thomas Kehl, Ben Schliebener, Lisa Osada und Dr. Andreas Beck.

Hier geht es zur Folge bei Spotify:

Hier geht es zur Folge bei Apple Podcasts:

Disclaimer:

Aufgepasst, wie immer gilt: das ist keine Anlageberatung und Geldanlagen sind mit Risiken verbunden. Eine Kapitalanlage unterliegt Kursschwankungen, die bis zum Verlust des vollständig eingesetzten Kapitals führen können.